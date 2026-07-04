El plantel de Universitario de Deportes continúa trabajando en estos días para recuperar su mejor versión y llegar a punto al inicio del Torneo Clausura, conscientes de que no tienen margen de error en este segundo certamen de la temporada y que si vuelven a fallar en las primeras jornadas, podrían despedirse prematuramente de la lucha por el título de la Liga 1. En medio de todo eso, para algunos fue una sorpresa notar la ausencia de uno de los fichajes que hizo la ‘U’ en este mercado de pases: Gianluca Lapadula.

Sin embargo, que el ‘Bambino’ no haya participado de los últimos entrenamientos con Héctor Cúper y su comando técnico no es algo que no haya estado conversado previamente. Como se sabe y fue explicado hace unas semanas por Antonio García Pye, gerente deportivo crema, en una entrevista con RPP Noticias, el delantero ítalo-peruano había solicitado por estas fechas unos días para volver a Italia por unos temas estrictamente personales.

Cúper tiene conocimiento de todo esto y fue el primero en dar el visto bueno, siempre y cuando Lapadula cumpla con algunos trabajos específicos que tranquilamente puede hacerlos estando en Italia. El atacante viene teniendo comunicación constante con el entrenador argentino y su preparador físico, por lo que en Universitario están tranquilos con sus avances.

Gianluca Lapadula se reintegrará a los entrenamientos con Universitario el lunes 6 de julio. (Foto: Universitario)

En ese sentido, según informaron en el programa Colectivo World, Gianluca Lapadula volverá a nuestro país en los próximos días y se reintegrará a los entrenamientos de la ‘U’ el lunes 6 de julio. Se sabe que físicamente está en buenas condiciones, por lo que será importante que pueda sumar minutos en los amistosos que se avecinan para que pueda coger ritmo de competencia.

Un detalle a considerar en cuanto a la preparación de los cremas, es que en las últimas horas se confirmó la cancelación del amistoso de este sábado 4 de julio frente a Sport Boys. Según pudo conocer Depor, esto se debe al incumplimiento de algunos pagos del club rosado con su plantel. Así pues, los de Ate tendrán un partido menos de preparación antes del inicio del Torneo Clausura.

Es decir, Universitario solo tendrá el encuentro frente a Millonarios como último ensayo, el cual se disputará el próximo sábado 11 de julio. Héctor Cúper quiere dejar todo listo para el reinicio del campeonato, pero no sin antes definir los fichajes que considera que aún le falta a su plantel para estar completo. El área deportiva continúa trabajando para cerrar –al menos– a un volante central, una posición en la que el estratega argentino ha sido muy enfático en señalar que necesitan reforzarse.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Atlético Grau y quedar eliminado de la Copa de la Liga, Universitario volverá a tener actividad de manera oficial dentro de casi tres semanas cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el sábado 18 de julio desde la 1:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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