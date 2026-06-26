Sporting Cristal hizo oficial la incorporación del delantero colombiano Juan Manuel Cuesta, quien se convertirá en nuevo jugador del conjunto celeste a partir del próximo 1 de julio. El club rimense anunció la noticia a través de sus redes sociales, generando expectativa entre sus hinchas de cara al Torneo Clausura.
“¡Bienvenido al Rímac, Juan Manuel!”, publicó la institución bajopontina en sus plataformas digitales, confirmando así la llegada del atacante colombiano, quien reforzará el frente ofensivo del equipo dirigido por Paulo Autuori.
Según informó Sporting Cristal, el vínculo contractual entre ambas partes se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2027, lo que demuestra la apuesta del club por el futbolista de 23 años pensando no solo en el presente, sino también en el futuro.
Cuesta llega procedente del Once Caldas de Colombia, equipo en el que disputó la presente temporada y donde logró sumar minutos tanto en el torneo local como en competiciones internacionales.
La dirigencia celeste espera que el atacante aporte velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora en la ofensiva, características que lo han destacado a lo largo de su carrera profesional.
Con este fichaje, Sporting Cristal continúa reforzando su plantel con el objetivo de ser protagonista en el Torneo Clausura y pelear por el título nacional en la presente temporada.
La llegada de Juan Manuel Cuesta responde además a la necesidad del cuadro rimense de potenciar su ataque, luego de algunas salidas y lesiones que afectaron al equipo durante el primer semestre del año.
Finalmente, el club cerró su anuncio deseándole éxitos al delantero colombiano en esta nueva etapa. “¡Toda la fuerza para defender nuestros colores con paSCión!”, expresó Sporting Cristal en su mensaje de bienvenida.
TE PUEDE INTERESAR
- ¡La ‘Pulga’ frena la novela! Ruidíaz descarta contacto con la ‘U’ y jura lealtad a Grau
- Clasificados a 16avos de final del Mundial 2026: cruces, partidos y enfrentamientos definidos
- Arma tu Polla para el Mundial 2026: juega con tus ‘patas’ y disfruta a lo grande este torneo
- Especial: todos los goles de Lionel Messi a nivel de clubes y selecciones, actualizado al momento
- Calendario y fixture completo del Mundial 2026: partidos, programación y todos los detalles de los partidos