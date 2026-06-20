España vs. Arabia Saudita se enfrentan este domingo 21 de junio, en el compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este partido y cómo llegan ambos combinados nacionales del duelo que se jugará en el Estadio Atlanta (Georgia, Estados Unidos). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

La vigente campeona de Europa tuvo un debut sorpresivo, pues empató ante una de las selecciones debutantes de esta edición, Cabo Verde. De hecho, no pudo siquiera anotar en el arco africano, dejando muchas dudas y generando críticas al equipo y sobre todo el planteamiento del entrenador de ‘La Roja’, Luis de la Fuente.

“Es fácil hablar después y siempre cambiarías cosas, pero lo más importante es que antes del partido estábamos convencidos de que el planteamiento era el adecuado, desgraciadamente no fue así y es un aprendizaje más y una motivación más. Reconozco que hay cosas que mejorar, que hay aspectos que en ese planteamiento inicial no se desarrollaron igual, pero asumir otra crítica creo que no es necesario”, dijo el experimentado estratega en rueda de prensa.

De hecho anunció algunas variantes para este encuentro, pero dijo que no será con el ánimo de señalar a nadie. Además, aprovechó para descartar la titularidad de Lamine Yamal. “No está para 90 minutos, pero está para jugar. No arriesgamos a nadie. Su rendimiento óptimo está entorno a una hora, pero pueden ser 60 o 53. Ya veremos. Hay cincuenta mil detalles en un partido que te hace cambiar”, añadió.

España debutó en el Mundial 2026 con un empate sin goles ante Cabo Verde. (Foto: RFEF)

Por su parte, Arabia Saudita debutó con empate 1-1 frente a Uruguay, en un partido con dos mitades muy distintas. En la primera parte todo fue muy parejo, e incluso fue cuando los asiáticos alcanzaron la ventaja. Sin embargo, en el complemento le tocó sufrir el gol celeste y constantes ataques, por lo que el punto resulta valioso.

Últimos enfrentamientos

Alemania 2006 (Fase de Grupos): España 1 - 0 Arabia Saudita (Gol de Juanito).

Amistoso (2010): España 3 - 2 Arabia Saudita (Goles de Villa, Xabi Alonso y Llorente).

Amistoso (2012): España 5 - 0 Arabia Saudita (Goles de Pedro x2, Cazorla, Xavi y Villa)

¿En qué canales ver España vs. Arabia Saudita en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el debut de La Roja ante Cabo Verde a través de La 1 de RTVE en señal abierta, además de RTVE Play por streaming. Quienes deseen ver todos los partidos del Mundial 2026 también podrán hacerlo mediante DAZN.

¿En qué canales ver España vs. Arabia Saudita en Perú?

En Perú, el encuentro entre España y Cabo Verde será transmitido por DSports, señal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos del Mundial 2026. Asimismo, estará disponible vía streaming en DGO.

¿En qué canales ver España vs. Arabia Saudita en México?

Los aficionados mexicanos podrán ver el partido por las señales de Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX, que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en el país.

¿En qué canales ver España vs. Arabia Saudita en Argentina?

En Argentina, el compromiso se podrá seguir a través de DSports por televisión de paga, mientras que la alternativa online será DGO, plataforma que ofrece la cobertura completa del torneo.

¿En qué canales ver España vs. Arabia Saudita en Colombia?

Los hinchas colombianos tendrán la posibilidad de ver el partido mediante DSports y también por DGO en dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿En qué canales ver España vs. Arabia Saudita en Venezuela?

En territorio venezolano, la transmisión del encuentro estará disponible por DSports, además del servicio de streaming DGO, que permite seguir toda la Copa del Mundo.

¿En qué canales ver España vs. Arabia Saudita en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el encuentro mediante Canal 5, además de DSports y la plataforma DGO, opciones que ofrecen la cobertura del Mundial 2026.

¿En qué canales ver España vs. Arabia Saudita en Chile?

En Chile, el partido se podrá ver por DSports y mediante streaming a través de DGO, que transmite los 104 encuentros de la Copa del Mundo.

¿En qué canales ver España vs. Arabia Saudita en Paraguay?

Los aficionados paraguayos tendrán disponible la transmisión por DSports y DGO, con cobertura completa del Mundial 2026.

¿En qué canales ver España vs. Arabia Saudita en Ecuador?

En Ecuador, el encuentro podrá verse por Teleamazonas en señal abierta y también por DSports y DGO para quienes busquen la transmisión completa del torneo.

¿A qué hora juegan España vs. Arabia Saudita?

El encuentro entre España vs. Arabia Saudita está programado para este domingo 21 de junio desde las 11:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 1:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a la 10:00 a.m.; y en España a las 6:00 p.m.

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