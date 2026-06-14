España vs. Cabo Verde se enfrentan este lunes 15 de junio, en el compromiso correspondiente a la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este partido y cómo llegan ambos combinados nacionales del duelo que se jugará en el Estadio Atlanta (Atlanta, Estados Unidos). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

El entrenador español Luis de la Fuente tiene motivos para sonreír, y es que este último viernes, a solo tres días del debut mundialista tuvo en condiciones a Víctor Múñoz, Nico Williams y Lamine Yamal, estos últimos dos piezas clave en el ataque de la vigente campeona de Europa y candidata para levantar el trofeo en Estados Unidos.

Lesiones en la parte final de la temporada los alejó de los terrenos de juego y hasta se especuló con la ausencia de ellos en fase de grupos, pero finalmente, sobre todo Yamal, fue confirmado para este partido ante Cabo Verde, para tranquilidad de ‘La Roja’.

Yamal regresó a los entrenamientos de España este viernes. (Foto: RFEF)

España sostuvo tres amistosos en las últimas dos semanas con algunas dudas, pues no pudo vencer a Irak ni a Egipto, combinados nacionales que en el papel lucen inferiores a los europeos. Finalmente, venció por 3-1 a Perú, en un gran primer tiempo, pero con muchas dudas y poca efectividad en el segundo.

Sin duda el rendimiento se ha visto mermado en el último tiempo, por una serie de ausencias. Lo que destacan desde el país ibérico es que tienen una serie inicial bastante accesible, la misma que servirá para que ‘La Roja’ llegue a su mejor versión para las rondas de eliminación directa que como se sabe, esta vez, será desde los dieciseisavos de final.

Por su parte, los ‘Tiburones Azules’, como se le conoce a la selección de Cabo Verde, hará su debut absoluto en un Mundual, dirigidos por el entrenador Pedro Leitão Brito, ‘Bubista’. Este combinado nacional africano es de juego muy físico y buscará ser una de las sorpresas de la competición.

¿En qué canales ver España vs. Cabo Verde en España?

Los aficionados españoles podrán seguir el debut de La Roja ante Cabo Verde a través de La 1 de RTVE en señal abierta, además de RTVE Play por streaming. Quienes deseen ver todos los partidos del Mundial 2026 también podrán hacerlo mediante DAZN.

¿En qué canales ver España vs. Cabo Verde en Perú?

En Perú, el encuentro entre España y Cabo Verde será transmitido por DSports, señal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos del Mundial 2026. Asimismo, estará disponible vía streaming en DGO.

¿En qué canales ver España vs. Cabo Verde en México?

Los aficionados mexicanos podrán ver el partido por las señales de Canal 5, TUDN y la plataforma de streaming ViX, que forman parte de la cobertura oficial del Mundial 2026 en el país.

¿En qué canales ver España vs. Cabo Verde en Argentina?

En Argentina, el compromiso se podrá seguir a través de DSports por televisión de paga, mientras que la alternativa online será DGO, plataforma que ofrece la cobertura completa del torneo.

¿En qué canales ver España vs. Cabo Verde en Colombia?

Los hinchas colombianos tendrán la posibilidad de ver el partido mediante DSports y también por DGO en dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿En qué canales ver España vs. Cabo Verde en Venezuela?

En territorio venezolano, la transmisión del encuentro estará disponible por DSports, además del servicio de streaming DGO, que permite seguir toda la Copa del Mundo.

¿En qué canales ver España vs. Cabo Verde en Uruguay?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el encuentro mediante Canal 5, además de DSports y la plataforma DGO, opciones que ofrecen la cobertura del Mundial 2026.

¿En qué canales ver España vs. Cabo Verde en Chile?

En Chile, el partido se podrá ver por DSports y mediante streaming a través de DGO, que transmite los 104 encuentros de la Copa del Mundo.

¿En qué canales ver España vs. Cabo Verde en Paraguay?

Los aficionados paraguayos tendrán disponible la transmisión por DSports y DGO, con cobertura completa del Mundial 2026.

¿En qué canales ver España vs. Cabo Verde en Ecuador?

En Ecuador, el encuentro podrá verse por Teleamazonas en señal abierta y también por DSports y DGO para quienes busquen la transmisión completa del torneo.

¿A qué hora juegan España vs. Cabo Verde?

El encuentro entre España vs. Cabo Verde está programado para este lunes 15 de junio desde las 11:00 a.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 1:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a la 10:00 a.m.; y en España a las 6:00 p.m.

TE PUEDE INTERESAR