La selección de Inglaterra vs. Noruega protagonizarán uno de los primeros partidos de los cuartos de final del Mundial 2026. En la siguiente nota conocerás los detalles más importantes de este encuentro, cómo llegan ambos equipos y qué esperar del duelo que se jugará en el Hard Rock Stadium es un estadio multideportivo ubicado en la ciudad estadounidense de Miami (Estados Unidos). Asimismo, tendrás la información que necesitas acerca de los canales con los derechos para transmitir este enfrentamiento.

Inglaterra llega a este partido definitorio, luego de vencer en vibrante partido a una de las selecciones anfitrionas, México. Fueron 90 minutos, pero exigipo al máximo a los europeos, que gran parte del juego lo disputaron con 10 hombres por la polémica expulsión de Jarell Quansah.

Los dirigidos por Thomas Tuchel también sufrieron más de la cuenta en la ronda de dieciseisavos de final ante RD Congo, seleccionado que estuvo con la ventaja en el marcador la mayor parte del partido, hasta que apareció el capitán inglés Harry Kane con un doblete que remontó el encuentro.

Así celebró Inglaterra su clasificación a los cuartos de final, tras dejar en el camino a México.

En frente estará la Noruega de Erling Halland, uno de los goleadores del Mundial 2026. En su último encuentro anotó los dos goles con los que su selección eliminó a la pentacampeona del mundo, Brasil, en uno de los resultados más sorpresivos de la fase previa.

‘Los Vikingos’ son una de las revelaciones de esta edición, pero ya demostraron que tienen hambre de más victorias y hacer historia en la competencia más exigente de todas. Será un partido de fuerzas muy igualadas y con dos goleadores de élite que van, también, por la bota de oro del Mundial.

¿Cuándo juega Inglaterra vs. Noruega por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra vs. Noruega, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, se disputará el sábado 11 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

¿A qué hora juega Inglaterra vs. Noruega?

En cuanto a los horarios, el partido se jugará a las 4:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 5:00 p.m. en Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay; y a las 6:00 p.m. en Argentina, Uruguay y Brasil.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega en Perú?

En Perú, el encuentro entre Inglaterra vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega en Argentina?

En Argentina, el encuentro entre Inglaterra vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega en Chile?

En Chile, el encuentro entre Inglaterra vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega en Colombia?

En Colombia, el encuentro entre Inglaterra vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega en Paraguay?

En Paraguay, el encuentro entre Inglaterra vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega en Uruguay?

En Uruguay, el encuentro entre Inglaterra vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega en Venezuela?

En Venezuela el encuentro entre Inglaterra vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega en Bolivia?

En Bolivia el encuentro entre Inglaterra vs. Noruega será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver Inglaterra vs. Noruega en México?

En México el encuentro entre Inglaterra vs. Noruega será transmitido por TUDN, Vix Premium y Canal 5, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

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