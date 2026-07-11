A una semana para el reinició de la Liga 1, donde Universitario de Deportes tiene la obligación de competir al máximo para llevarse el Torneo Clausura y meterse en la pelea por el título nacional, se esperan algunas movidas en el plantel que dirige técnicamente Héctor Cúper. En las últimas horas se confirmó que hay negociaciones avanzadas para el arribo del volante extranjero, mientras que se dieron nuevas luces de por qué se hace cada vez más inminente la salida de Jesús Castillo.

En primer lugar, según informó el periodista César Luis Merlo, el volante argentino Juan Manuel Requena, quien hasta este fin de semana pertenecerá a Unión La Calera, llegó a un acuerdo y se sumará a Universitario con un contrato por dos años. La institución merengue venía negociando directamente con el conjunto chileno y por fin todo pudo cerrarse de manera positiva.

La llegada de un volante que pueda jugar como mixto en el centro del campo o cumplir las funciones de marca, era uno de los requerimientos urgentes que le había planteado Cúper al área deportiva de Universitario. Esto, en parte, porque Jesús Castillo tiene una interesante propuesta del Medio Oriente y no es segura su permanencia para el segundo semestre de la temporada.

No obstante, el hecho de que el entrenador argentino no cuente con Castillo no solo tiene que ver con que podría ser vendido muy pronto, sino también con una cuestión física. En el programa Fútbol Satélite explicaron que Cúper le bajó el dedo al mediocampista nacional porque es el futbolista que menos ha evolucionado físicamente en el tiempo que llevan trabajando.

Jesús Castillo tiene contrato con Universitario hasta finales del 2028. (Foto: Getty Images)

Sumado a eso, Castillo no se habría cuidado en cuanto a su alimentación durante los días que el plantel tuvo de vacaciones. Sucede que antes de recibir unas breves vacaciones, todos los jugadores del plantel fueron pesados y tenían como objetivo volver con un peso y porcentaje de grasa prestablecidos. Todos cumplieron, menos el exfutbolista de Gil Vicente.

“El comando técnico de Cúper pesó a los jugadores de la ‘U’ antes de darles vacaciones y les fijó un objetivo en términos de peso y porcentaje de grasa. Al regresar, todos volvieron dentro de los parámetros que el comando técnico requería, menos Castillo”, reveló el comunicador y exjugador Diego Rebagliati.

Asimismo, precisó: “Una de las razones por las que Cúper no cuenta con Castillo y necesita un refuerzo en esa posición es porque Castillo es el jugador que físicamente menos ha evolucionado de acuerdo a lo que el entrenador quería, y el que menos se ha cuidado para llegar a esos números”.

Como se conoce, Héctor Cúper es un entrenador que no deja nada al azar y el tema del peso del futbolista es una asunto de cuidado dentro de sus consideraciones. Todo hace indicar que pronto tendremos novedades respecto a la continuidad de Jesús Castillo. Se avecinan cambios en Universitario.

Héctor Cúper se ha mostrado muy exigente durante los últimos entrenamientos de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de empatar por 1-1 con Atlético Grau y quedar eliminado de la Copa de la Liga, Universitario volverá a tener actividad de manera oficial dentro de poco más de dos semanas cuando visite a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el sábado 18 de julio desde la 1:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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