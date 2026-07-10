El conjunto de ADT de Tarma logró una vibrante clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga tras superar por 3-2 a Cienciano en condición de visita. El intenso duelo regaló emociones rápidas con el tempranero tanto de Joao Rojas, seguido por las anotaciones de Bauman y Garcilazo para el cuadro tarmeño, mientras que Hohberg y Garcés descontaron para la escuadra imperial. A pesar del gran espectáculo brindado por ambos equipos en el terreno de juego, las luces se las terminó llevando las explosivas declaraciones que se dio en el post partido.

El director técnico del elenco cusqueño, Horacio Melgarejo, no ocultó su inmensa frustración tras consumarse la eliminación de sus pupilos y arremetió con inusual dureza contra el desarrollo del certamen. Lejos de ofrecer un balance netamente deportivo, el estratega prefirió enfocar sus críticas en la deficiente logística del torneo local.

Sin ningún tipo de filtro frente a los micrófonos, el entrenador evidenció su profundo rechazo hacia la competencia. “Estoy triste por el resultado porque a nadie le gusta perder. El equipo dio lo máximo hasta el final y eso me deja conforme. Sin embargo, también me voy feliz porque salimos de esta copa de m... que, sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa”, expresó con muchísima molestia.

𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 🏁

Cienciano 2-3 ADT



⚽️ Goles: Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.



Nuestra participación en la Copa de la Liga ha concluido. #CiencianoxADT | #RojoImperial pic.twitter.com/IuFudeB69f — Club Cienciano (@Club_Cienciano) July 10, 2026

El enfado del timonel rioplatense también alcanzó a la terna arbitral y a los insólitos detalles organizativos del duelo. “Es lamentable lo que pasó. Ustedes lo vieron: se juega con una pelota y en el entretiempo aparece otra. Además, me sorprendió el bajo nivel del árbitro Bruno Pérez. Son seres humanos y pueden equivocarse, pero realmente me llamó la atención su actuación”, sostuvo el técnico para graficar el desorden.

La crítica más severa llegó al cuestionar la planificación del certamen en plena fecha de la máxima cita del balompié. “Esta copa tiene menos sentido. Mientras el tío está en el Mundial, nosotros estamos jugando este torneo.”, disparó el entrenador.

Pese a su evidente indignación extradeportiva, el técnico se dio un tiempo para analizar los errores de su zaga. “Conocemos la calidad de Joao Rojas y sabíamos que podía marcar diferencias. Les advertí a los muchachos que debían controlarlo. El primer gol fue mérito de ellos, el segundo llegó por un error nuestro al jugar la pelota hacia el medio y luego su delantero convirtió un verdadero golazo”, reconoció.

El estratega criticó duramente al dirigente de la FPF. | (Foto: Difusión)

Asimismo, aplaudió la notable actitud de su plantel y la jerarquía del rival de turno para quedarse con la llave. “A pesar de estar dos goles abajo, el equipo nunca dejó de buscar el descuento. Estoy orgulloso de mis jugadores por la valentía. No hay que quitarle mérito a ADT. Ganó con sus argumentos, hizo un buen partido y aprovechó los espacios al contragolpe... Así es el fútbol”, reflexionó el estratega.

Finalmente, el conductor de la escuadra imperial pasó la página de este certamen para centrarse en los próximos objetivos del año. “Hay que cambiar el chip, descansar y pensar en las otras dos competiciones que tenemos por delante. Les deseo mucha suerte a ADT porque les tengo un gran cariño y espero que continúen con sus éxitos. Ahora toca descansar, cambiar el chip y seguir adelante”, concluyó Melgarejo.

Rectificación

En una versión anterior de esta nota, cometimos un error al señalar que el actual director técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, se había referido al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, en relación con una eventual presencia en la Copa del Mundo. Esa información es incorrecta. Melgarejo nunca hizo mención a Agustín Lozano y lamentamos el error.

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