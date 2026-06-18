Paraguay vs. Turquía jugarán un trascendental partido este viernes 19 de junio, por la segunda fecha del Grupo del Mundial 2026, tras un mal debut de ambos seleccionados. Atento, porque esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Levi’s Stadium en la ciudad de Santa Clara, California. Además, tendrás la mejor información para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa y en las señales oficiales.

Los albirrojos, dirigidos por Gustavo Alfaro, fueron goleados por 4-1 ante uno de los anfitriones de la competición, en una presentación muy discreta, pues lució irreconocible y muy inferior a Estados Unidos que salió con mucha actitud, dominando el juego de principio a fin. Fue una victoria norteamericana sin atenuantes.

Es momento de recomponer las cosas y salir en busca de tres puntos que los mantengan en la pelea por uno de los cupos a la ronda de dieciseisavos de final, pues en este formato incluso hasta los mejores terceros avanzarán de ronda. Por tal motivo, quedar fuera en fase de grupos sería un fracaso deportivo, sobre todo porque el equipo fue sólido en las Eliminatorias de Conmebol.

“Nos superaron en todo, en el plano táctico, en el técnico y también en el físico. Sabíamos que era un rival complejo, que te podía hacer doler si no estábamos bien ajustados y hubo un montón de detalles que tenemos que ajustar”, dijo Alfaro en conferencia de prensa.

Gustavo Alfaro lamentó el debut, pero ya piensa en Turquía. (Foto: Selección de Paraguay)

Muy diferente no es el presente en la interna de Turquía, que sorpresivamente fue vencido por 2-0 ante Australia, pese a que partía como amplia favorita con Arda Güler, mediocampista del Real Madrid, quien es la principal figura del selecciona europeo.

Si bien el combinado nacional de ’Las Estrellas Crecientes’ tuvieron la posesión del balón por la mayor parte del partido, no lograron vulnerar el arco oceánico y, por muchos momentos del juego, lucieron ansiosos y poco precisos.

Cabe precisar que solo se han enfrentado una vez en la historia y fue un amistoso disputado el 17 de junio de 1995 y el resultado fue empate sin goles.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Turquía en Paraguay?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el partido entre Paraguay vs. Turquía a través de Telefuturo, Tigo Sports, GEN y la plataforma Tigo Sports App, señales que cuentan con cobertura oficial del Mundial 2026 y de los encuentros de la Albirroja.

¿En qué canal ver Paraguay vs. Turquía en México?

En México, la transmisión del encuentro entre Paraguay vs. Turquía estará disponible por Canal 5, Las Estrellas, TUDN, Azteca 7 y la plataforma ViX, que ofrecerán una amplia cobertura de la Copa del Mundo 2026.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Turquía en Perú?

Los hinchas peruanos podrán ver el compromiso entre Paraguay vs. Turquía mediante América TV, América TVGO, DSports y DGO, además de otras plataformas con derechos para transmitir el Mundial 2026.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Turquía en Argentina?

En Argentina, el partido entre Paraguay vs. Turquía podrá verse por Telefe, TyC Sports, DSports, DGO y Mi Telefe, opciones que transmitirán los principales encuentros del certamen.

¿Cómo ver Paraguay vs. Turquía en Colombia?

Los aficionados colombianos tendrán acceso a la transmisión del duelo entre Paraguay vs. Turquía a través de Caracol Televisión, Canal RCN, Caracol Play, DSports y DGO, con cobertura especial de la fase de grupos.

¿En qué canal pasan Paraguay vs. Turquía en Uruguay?

En territorio uruguayo, el encuentro entre Paraguay vs. Turquía será transmitido por Canal 5, DSports y DGO, además de servicios de streaming autorizados para emitir el Mundial 2026.

¿En qué canales ver Paraguay vs. Estados Unidos en Ecuador?

Los seguidores ecuatorianos podrán disfrutar del partido entre Paraguay vs. Estados Unidos por Teleamazonas, DSports, DGO y las plataformas digitales habilitadas para la cobertura de la Copa del Mundo.

¿Qué canal transmite Paraguay vs. Turquía en España?

En España, el compromiso entre Paraguay vs. Turquía estará disponible a través de La 1 de TVE, RTVE Play, DAZN y Movistar Plus+, operadores con derechos para emitir el Mundial 2026.

¿Qué canales transmiten Paraguay vs. Turquía en Estados Unidos?

Los aficionados en Estados Unidos podrán seguir el debut de su selección por FOX, FS1 y FOX One en inglés, mientras que Telemundo, Universo y Peacock ofrecerán la transmisión en español. Esta será una de las mayores audiencias de la primera jornada del Mundial 2026 al tratarse del anfitrión del torneo.

¿A qué hora juegan Paraguay vs. Turquía?

El choque entre Paraguay vs. Turquía está programado para este viernes 19 de junio desde la 10:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 00:00 del sábado 20 de junio; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 11:00 p.m.; en México a las 9:00 p.m.; y en España a las 5:00 a.m. del sábado.

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