Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el España - Francia por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el España - Francia por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

Este martes 14 de julio se disputará un gran duelo en el Estadio Dallas. Estoy hablando del España - Francia, correspondiente a la primera semifinal del Mundial 2026. Si no te quieres perder el partido, revisa en esta nota a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El España - Francia por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El España - Francia por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el España - Francia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego España - Francia por el Mundial 2026 este martes 14 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 3:00 pm         
  • Estados Unidos (CT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 1:00 pm         
  • Estados Unidos (PT): 12:00 pm
  • México (CDMX): 1:00 pm
  • España: 9:00 pm                                 
  • Puerto Rico: 3:00 pm
  • República Dominicana: 3:00 pm
  • Panamá: 2:00 pm
  • Costa Rica: 1:00 pm
  • El Salvador: 1:00 pm
  • Guatemala: 1:00 pm
  • Honduras: 1:00 pm
  • Nicaragua: 1:00 pm
  • Argentina: 4:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 4:00 pm
  • Uruguay: 4:00 pm
  • Chile (Santiago): 3:00 pm
  • Paraguay: 4:00 pm
  • Bolivia: 3:00 pm
  • Venezuela: 3:00 pm
  • Ecuador: 2:00 pm
  • Perú: 2:00 pm
  • Colombia: 2:00 pm

¿Cómo ver EN VIVO el España - Francia en distintos países del mundo?

Este martes 14 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el España - Francia por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: ViX Mexico, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, TDP, TDP Play, fuboTV España, La 2 Cat
  • Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports, Disney+ Premium Argentina, Televisión Pública
  • Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Win Sports, Win+ Fútbol, Win Play, Win+ Fútbol, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV, Disney+ Premium Argentina, Antel TV, Canal 5 Uruguay
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur
  • Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur
  • Costa Rica: FOX+, FOX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, ViX
  • El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador, Canal 4 El Salvador, TCS GO, ViX
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, Canal 10 Nicaragua, ViX, FOX Nicaragua
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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