Este martes 14 de julio se disputará un gran duelo en el Estadio Dallas. Estoy hablando del España - Francia, correspondiente a la primera semifinal del Mundial 2026. Si no te quieres perder el partido, revisa en esta nota a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el España - Francia en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego España - Francia por el Mundial 2026 este martes 14 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
¿Cómo ver EN VIVO el España - Francia en distintos países del mundo?
Este martes 14 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el España - Francia por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico, Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+, TVE La 1, RTVE Play, TDP, TDP Play, fuboTV España, La 2 Cat
- Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, Flow Sports, Disney+ Premium Argentina, Televisión Pública
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, Win Sports, Win+ Fútbol, Win Play, Win+ Fútbol, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, Deportes RCN En Vivo
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, AUF TV, Disney+ Premium Argentina, Antel TV, Canal 5 Uruguay
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, Disney+ Premium Chile, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV, Red Uno, Unitel
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: FOX+, FOX, Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, ViX
- El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX El Salvador, Canal 4 El Salvador, TCS GO, ViX
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, Canal 10 Nicaragua, ViX, FOX Nicaragua