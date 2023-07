En el Sky Stadium, España vs. Costa Rica se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE por la jornada 1 del Grupo C del Mundial Femenino. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo, que será clave para el conjunto de ‘La Roja’, arrancará a las 2:30 de la mañana (hora peruana- 1:30 am en México) e irá por la transmisión GRATIS de DirecTV Sports, RTVE, RCN Nuestra Tele, Teletica, TUDN y ViX para América Latina. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

España vs. Costa Rica juegan por el Mundial Femenino (Video: @SEFutbolFem).