Se viene un auténtico partidazo en el Mundial 2026. La selección de España y Portugal protagonizarán una nueva edición del clásico ibérico por un lugar en los cuartos de final del torneo. El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega con la moral en alto luego de imponerse con autoridad por 3-0 sobre Austria, gracias al doblete de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Marc Cucurella, en una actuación que confirmó el gran momento de la ‘Roja’.

Al frente estará la selección de Portugal, comandada por Roberto Martínez, que sufrió más de la cuenta para eliminar a Croacia. Los lusos remontaron un partido muy complicado: Cristiano Ronaldo empató el encuentro desde el punto de penal tras una revisión del VAR y, cuando todo parecía encaminado al tiempo suplementario, Gonzalo Ramos apareció a los 94 minutos con un certero cabezazo para sellar el 2-1 definitivo y desatar la locura portuguesa.

El esperado choque entre españoles y portugueses se disputará el lunes 6 de julio en el Dallas Stadium, desde las 2:00 p.m. (hora de Perú). Será un duelo con muchas figuras sobre el terreno de juego y con el atractivo adicional de ver nuevamente a Cristiano Ronaldo frente a una de las selecciones más sólidas del campeonato.

El ganador de este compromiso avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del duelo entre Estados Unidos y Bélgica, encuentro que también promete grandes emociones y que definirá al próximo rival de una de las potencias de la península ibérica.

¿Cuándo juega España vs. Portugal por el Mundial 2026?El partido entre España y Portugal, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, se disputará el lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas, Texas (Estados Unidos).

¿A qué hora juega España vs. Portugal?

Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

Estados Unidos: 3:00 p.m. (Dallas) / 4:00 p.m. (Miami y Nueva York) / 1:00 p.m. (Los Ángeles)

/ / España: 9:00 p.m.

¿Dónde ver España vs. Portugal en Perú?

En Perú, el encuentro entre España y Portugal será transmitido por DSports, canal que cuenta con los derechos para emitir todos los partidos de la Copa del Mundo. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver España vs. Portugal en Argentina?

En Argentina, el encuentro entre España y Portugal será transmitido por DSports. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver España vs. Portugal en Chile?

En Chile, el encuentro entre España y Portugal será transmitido por DSports. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver España vs. Portugal en Colombia?

En Colombia, el encuentro entre España y Portugal será transmitido por DSports. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver España vs. Portugal en Paraguay?

En Paraguay, el encuentro entre España y Portugal será transmitido por DSports. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver España vs. Portugal en Uruguay?

En Uruguay, el encuentro entre España y Portugal será transmitido por DSports. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver España vs. Portugal en Venezuela?

En Venezuela, el encuentro entre España y Portugal será transmitido por DSports. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver España vs. Portugal en Bolivia?

En Bolivia, el encuentro entre España y Portugal será transmitido por DSports. Asimismo, podrá verse online mediante DGO.

¿Dónde ver España vs. Portugal en México?

En México, el encuentro entre España y Portugal será transmitido por TUDN, ViX Premium y Canal 5. Asimismo, podrá verse online mediante ViX Premium.

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