ESPN transmitirá el choque entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de . Recuerda que este evento está programado para este sábado 27 de junio en el Estadio de Dallas, a partir de las 09:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, lo verás por TyC Sports, TV Pública, Mi Telefe, GOL Caracol TV y TV Azteca 7. ¡No lo busques en Pelota Libre TV!

Argentina vs. Jordania se enfrentan por la Fecha 3 del Mundial 2026. (Video: @afaseleccion)
Argentina vs. Jordania se enfrentan por la Fecha 3 del Mundial 2026. (Video: @afaseleccion)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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