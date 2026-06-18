Con la clasificación en juego, México recibirá a Corea del Sur este jueves 18 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara por la segunda jornada del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026. El partido comenzará a las 19:00 horas del centro de México (8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT en Estados Unidos) y podría resultar determinante en la lucha por avanzar a la fase eliminatoria.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega con la presión de sumar tres puntos ante su público para acercarse a los octavos de final. Del otro lado estará una selección surcoreana liderada por Son Heung-min, una de las principales figuras asiáticas del fútbol mundial y referente de un equipo que aspira a convertirse en una de las sorpresas del torneo.

Para los aficionados que deseen seguir el compromiso desde un Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil, la transmisión oficial para gran parte de Latinoamérica estará disponible mediante ESPN y Disney+ Premium, plataformas que ofrecerán la cobertura completa del encuentro entre mexicanos y surcoreanos.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. A través de esta señal podrás seguir todas las incidencias del partido entre México vs. Corea del Sur EN VIVO por la Fecha 2 del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a Disney+ Premium, plataforma que incluye toda la programación deportiva de ESPN.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV 540 HD - 1510 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 610 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 174 SD - 474 HD; VTR 49 Disney+ Premium México SKY 548 - 1548; Izzi 895; Dish 338; Totalplay 558 Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable 200 SD - 730 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD; Netuno 30; TV Zamora 40 SD - 154 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 51 SD - 503 HD; Claro TV 93 SD - 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD; Cotas 54 SD/HD Disney+ Premium

¿Cómo mirar ESPN 2 EN VIVO, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026?

ESPN 2 EN VIVO también forma parte de la cobertura deportiva de la cadena para Latinoamérica y se encuentra disponible mediante los principales operadores de televisión por cable y satélite de la región.

Países ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; VTR 48; Claro TV 175 SD - 475 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD - 486 SD - 886 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 741 HD - 886 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Izzi 508 SD - 895 HD; Totalplay 558 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Grupo TV Cable 202 SD - 734 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026? Precios por país

Estos son los precios referenciales del plan Disney+ Premium, que incluye el catálogo completo de deportes de ESPN EN VIVO.

Países Disney+ Premium (Mensual) Disney+ Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ Estándar y Premium?

Disney+ Estándar

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios.

Películas y series de Star.

Canales lineales ESPN y ESPN 3.

Video hasta Full HD.

Reproducción simultánea en dos dispositivos.

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Video hasta 4K Ultra HD.

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Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO México vs. Corea del Sur por el Mundial 2026

Fecha : Jueves 18 de junio de 2026

: Jueves 18 de junio de 2026 Partido : México vs. Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026

: México vs. Corea del Sur por la Jornada 2 del Grupo A de la Copa Mundial FIFA 2026 Hora : 19:00 horas de México / 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT

: 19:00 horas de México / 8:00 p.m. ET / 5:00 p.m. PT Canal en Estados Unidos : FOX Network, Telemundo, Universo, FOX One, Peacock TV y fuboTV

: FOX Network, Telemundo, Universo, FOX One, Peacock TV y fuboTV Canal de Latinoamérica : ESPN

: ESPN Streaming : Disney+ Premium

: Disney+ Premium Estadio : Estadio Akron

: Estadio Akron Ciudad: Guadalajara, Jalisco, México