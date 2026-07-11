KANSAS CITY, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Cobertura oficial vía ESPN (Disney Plus Premium) EN VIVO ONLINE para ver el partido Argentina vs. Suiza hoy por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos). FOTO DE NOÉ YACTAYO
KANSAS CITY, MISURI (ESTADOS UNIDOS), 11/07/2026.- Cobertura oficial vía ESPN (Disney Plus Premium) EN VIVO ONLINE para ver el partido Argentina vs. Suiza hoy por los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri (Estados Unidos). FOTO DE NOÉ YACTAYO

Lionel Messi vuelve a encabezar la ilusión de la Argentina en el Mundial 2026. La vigente campeona del mundo se medirá este sábado 11 de julio (22:00 horas de Buenos Aires; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) con Suiza en Kansas City por un lugar entre las cuatro mejores selecciones del torneo, después de superar dos eliminatorias que exigieron más de lo esperado al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La selección helvética afronta el compromiso impulsada por su clasificación frente a Colombia y con la posibilidad de alcanzar unas semifinales mundialistas por primera vez. La cita en el Arrowhead Stadium contará con cobertura EN VIVO para Latinoamérica mediante ESPN y Disney+ Premium.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Argentina y Suiza para gran parte de Sudamérica. La cobertura incluirá programas previos, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y la narración completa de este compromiso correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Si prefieres seguir el encuentro por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y una programación especial dedicada a la fase decisiva del Mundial.

Canales de ESPN Latinoamérica para ver Argentina vs. Suiza

ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura del Mundial 2026 en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al partido mediante esta señal alternativa además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

Canales de ESPN 2 para ver Argentina vs. Suiza

PaísesESPN 2Streaming
ArgentinaDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
VenezuelaSimple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SDDisney+ Premium
ParaguayPersonal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium
MéxicoSky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo del partido entre Argentina y Suiza, los suscriptores de Disney+ Premium podrán acceder a programas especiales, análisis tácticos, entrevistas, repeticiones y cobertura integral de los cuartos de final del Mundial 2026.

Dispositivos compatibles con Disney+ Premium

  • Smart TV Samsung
  • Smart TV LG
  • Android TV
  • Apple TV
  • Roku
  • Amazon Fire TV Stick
  • Chromecast
  • Computadoras Windows y Mac
  • Teléfonos Android
  • iPhone
  • Tablets Android
  • iPad

Precios de Disney+ Premium en Latinoamérica

PaísPlan mensual
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
ColombiaCOP $49.900
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
UruguayUSD $26.99
VenezuelaUSD $16.99
ParaguayUSD $16.99
BoliviaUSD $16.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

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  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • ESPN y ESPN 3
  • Calidad Full HD
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  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
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  • Dolby Vision y Dolby Atmos
  • Cuatro dispositivos simultáneos
  • Eventos deportivos exclusivos

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026

DetalleInformación
FechaSábado 11 de julio de 2026
PartidoArgentina vs. Suiza
CompeticiónCopa Mundial FIFA 2026 (Cuartos de final)
Hora Colombia, Perú y Ecuador8:00 p.m.
Hora Venezuela y Bolivia9:00 p.m.
Hora Chile9:00 p.m.
Hora Argentina, Uruguay y Paraguay10:00 p.m.
Hora México (CT)7:00 p.m.
Hora Estados Unidos9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT
Hora España03:00 a.m. del domingo 12 de julio
TV LatinoaméricaESPN y ESPN 2
StreamingDisney+ Premium
EstadioArrowhead Stadium
CiudadKansas City, Estados Unidos

Análisis de Noé Yactayo

“Argentina ha encontrado en Lionel Messi el motor de su recorrido hacia los cuartos de final. Sus ocho goles explican buena parte del camino de la Albiceleste, pero también han dejado una pregunta abierta sobre el funcionamiento colectivo del equipo. Frente a Cabo Verde y Egipto, la selección de Lionel Scaloni avanzó gracias a su jerarquía y capacidad de reacción, aunque sin transmitir la sensación de dominio que mostró durante varios tramos de la fase de grupos.

Suiza representa una prueba distinta. Es una selección acostumbrada a competir en grandes torneos, ordenada tácticamente y con futbolistas de experiencia internacional como Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo. Además, llega fortalecida tras eliminar a Colombia en una serie que volvió a demostrar su capacidad para mantenerse firme bajo presión.

La impresión es que Argentina sigue teniendo más recursos para resolver la eliminatoria, especialmente por el impacto de Messi en los momentos decisivos. Sin embargo, a medida que avanza el Mundial, los márgenes se reducen y cada error adquiere un valor mayor. Suiza ya ha demostrado que sabe convivir con ese tipo de partidos y eso convierte este cruce en uno de los más interesantes de los cuartos de final.”

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista especializado en fútbol internacional, Mundial FIFA 2026, selecciones nacionales, UFC, canales de TV y plataformas de streaming para audiencias hispanas de Estados Unidos. Integra El Comercio desde 2022 y acumula 13 años de experiencia en medios digitales. Antes trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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