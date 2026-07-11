Lionel Messi vuelve a encabezar la ilusión de la Argentina en el Mundial 2026. La vigente campeona del mundo se medirá este sábado 11 de julio (22:00 horas de Buenos Aires; 9 p.m. ET / 6 p.m. PT) con Suiza en Kansas City por un lugar entre las cuatro mejores selecciones del torneo, después de superar dos eliminatorias que exigieron más de lo esperado al equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La selección helvética afronta el compromiso impulsada por su clasificación frente a Colombia y con la posibilidad de alcanzar unas semifinales mundialistas por primera vez. La cita en el Arrowhead Stadium contará con cobertura EN VIVO para Latinoamérica mediante ESPN y Disney+ Premium.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica transmitirá el partido entre Argentina y Suiza para gran parte de Sudamérica. La cobertura incluirá programas previos, análisis táctico, entrevistas, estadísticas en tiempo real y la narración completa de este compromiso correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial FIFA 2026.

Si prefieres seguir el encuentro por internet, podrás hacerlo mediante Disney+ Premium, plataforma que contará con la señal en vivo y una programación especial dedicada a la fase decisiva del Mundial.

Canales de ESPN Latinoamérica para ver Argentina vs. Suiza

Argentina DirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD Disney+ Premium Venezuela DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD Disney+ Premium Paraguay Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Argentina vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026?

ESPN 2 complementará la cobertura del Mundial 2026 en distintos mercados de América Latina. Dependiendo del operador y del país, los usuarios podrán acceder al partido mediante esta señal alternativa además de la transmisión disponible en Disney+ Premium.

Canales de ESPN 2 para ver Argentina vs. Suiza

Países ESPN 2 Streaming Argentina DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD; Telecentro 104 SD - 1009 HD Disney+ Premium Chile DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 482 SD - 886 HD Disney+ Premium Colombia DirecTV 622 SD/HD; Movistar TV 202 HD; Claro TV 540 HD Disney+ Premium Ecuador DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Claro TV 590 HD Disney+ Premium Perú DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 486 SD - 886 HD; Claro TV 521 HD Disney+ Premium Uruguay DirecTV 622 SD/HD - 1622 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Venezuela Simple TV 622 SD/HD - 1622 HD; Movistar TV 485 SD Disney+ Premium Paraguay Personal TV HD 104 HD; Tigo 29 SD - 713 HD; Flow 102 HD Disney+ Premium Bolivia Entel 41 HD; Tigo 510 SD - 702 HD Disney+ Premium México Sky 551; Dish 338 SD - 838 HD; Total Play 558 HD Disney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026?

Disney+ Premium permitirá seguir el encuentro desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además de la transmisión en vivo del partido entre Argentina y Suiza, los suscriptores de Disney+ Premium podrán acceder a programas especiales, análisis tácticos, entrevistas, repeticiones y cobertura integral de los cuartos de final del Mundial 2026.

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Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. Suiza por la Copa Mundial FIFA 2026

Detalle Información Fecha Sábado 11 de julio de 2026 Partido Argentina vs. Suiza Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Cuartos de final) Hora Colombia, Perú y Ecuador 8:00 p.m. Hora Venezuela y Bolivia 9:00 p.m. Hora Chile 9:00 p.m. Hora Argentina, Uruguay y Paraguay 10:00 p.m. Hora México (CT) 7:00 p.m. Hora Estados Unidos 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT Hora España 03:00 a.m. del domingo 12 de julio TV Latinoamérica ESPN y ESPN 2 Streaming Disney+ Premium Estadio Arrowhead Stadium Ciudad Kansas City, Estados Unidos

Análisis de Noé Yactayo

“Argentina ha encontrado en Lionel Messi el motor de su recorrido hacia los cuartos de final. Sus ocho goles explican buena parte del camino de la Albiceleste, pero también han dejado una pregunta abierta sobre el funcionamiento colectivo del equipo. Frente a Cabo Verde y Egipto, la selección de Lionel Scaloni avanzó gracias a su jerarquía y capacidad de reacción, aunque sin transmitir la sensación de dominio que mostró durante varios tramos de la fase de grupos.

Suiza representa una prueba distinta. Es una selección acostumbrada a competir en grandes torneos, ordenada tácticamente y con futbolistas de experiencia internacional como Granit Xhaka, Manuel Akanji y Breel Embolo. Además, llega fortalecida tras eliminar a Colombia en una serie que volvió a demostrar su capacidad para mantenerse firme bajo presión.

La impresión es que Argentina sigue teniendo más recursos para resolver la eliminatoria, especialmente por el impacto de Messi en los momentos decisivos. Sin embargo, a medida que avanza el Mundial, los márgenes se reducen y cada error adquiere un valor mayor. Suiza ya ha demostrado que sabe convivir con ese tipo de partidos y eso convierte este cruce en uno de los más interesantes de los cuartos de final.”