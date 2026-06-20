ESPN pasará el choque entre Ecuador vs. Curazao EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por diversas cableoperadoras como por su servicio de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. Recuerda que este evento está programado para este sábado 20 de junio en el Estadio Kansas City, a partir de las 7:00 p.m. en países como Perú, Colombia y Ecuador; dos horas más en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay; una hora menos en México; y siete horas más tarde en España. Además de ESPN, podrás seguir la televisación de Teleamazonas, América TV, América tvGO, GOL Caracol TV, TV Azteca 7 y TyC Sports. No recomendamos Fútbol Libre TV.

ESPN será una de las principales alternativas para seguir el partido entre Ecuador vs. Curazao EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING por la segunda fecha del Mundial 2026. La señal deportiva estará disponible para millones de aficionados en distintos países de Latinoamérica mediante diversas plataformas y servicios de televisión.

Los usuarios con suscripción a Disney+ Premium podrán acceder a la transmisión de ESPN desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV. Solo será necesario iniciar sesión con una cuenta activa para disfrutar del encuentro y de toda la cobertura especial de la Copa del Mundo.

Quienes cuenten con un servicio de televisión por cable también podrán ver ESPN a través de operadores como Movistar TV, Claro TV, Tigo, Flow, VTR, Liberty, Inter, SimpleTV y otros proveedores de televisión paga que incluyen la señal deportiva dentro de sus paquetes.

Los clientes de DIRECTV también tendrán acceso a ESPN desde la grilla tradicional de canales, permitiéndoles seguir el Ecuador vs. Curazao con la programación habitual del Mundial 2026 y los análisis previos y posteriores al encuentro.

Otra alternativa es acceder a ESPN mediante las aplicaciones de televisión de paga que ofrecen diversos operadores. Muchos servicios permiten ver la señal en vivo desde celulares, tablets y computadoras utilizando las credenciales de la cuenta contratada.

Los usuarios de Smart TV pueden disfrutar del partido descargando la aplicación de Disney+, accediendo a ESPN a través de servicios compatibles o transmitiendo el contenido desde dispositivos móviles mediante tecnologías como Chromecast o AirPlay.

Desde una computadora o laptop, los aficionados podrán seguir el encuentro ingresando a Disney+ Premium o utilizando las plataformas online habilitadas por su operador de televisión, siempre que incluyan acceso a la señal de ESPN.

Además de la transmisión del partido, ESPN ofrecerá una cobertura completa con previas, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas, comentarios especializados y toda la información relacionada con el duelo entre Ecuador y Curazao por el Mundial 2026.

¿Cómo ver Ecuador vs. Curazao por ESPN?

Los aficionados podrán seguir el partido entre Ecuador y Curazao a través de ESPN, una de las señales deportivas con cobertura del Mundial 2026 en Latinoamérica. El canal ofrecerá la transmisión en vivo del encuentro, además de análisis, comentarios y programación especial relacionada con la Copa del Mundo.

¿Cómo ver Ecuador vs. Curazao por Disney+ Premium?

Los usuarios con una suscripción activa a Disney+ Premium podrán acceder a la señal en vivo de ESPN desde la plataforma, permitiendo seguir el encuentro desde distintos dispositivos y con acceso a contenidos complementarios del torneo.

¿Cómo ver ESPN desde un celular para seguir Ecuador vs. Curazao?

Quienes utilicen dispositivos Android o iPhone pueden ingresar a la aplicación de Disney+ Premium y acceder a la transmisión en vivo del partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

¿Cómo ver ESPN en Smart TV para el Ecuador vs. Curazao?

Los usuarios de Smart TV compatibles pueden descargar la aplicación de Disney+ Premium, iniciar sesión con su cuenta y disfrutar del encuentro en pantalla grande, sin necesidad de contratar un servicio de televisión tradicional.

¿Cómo ver Ecuador vs. Curazao por ESPN desde una computadora?

La transmisión también podrá seguirse desde una laptop o computadora ingresando a Disney+ Premium mediante un navegador web. De esta manera, los aficionados podrán acceder al partido y a toda la cobertura especial del Mundial 2026.

¿Cómo ver ESPN por cable para el Ecuador vs. Curazao?

Los usuarios de operadores como Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, Flow, Tigo y otros servicios de televisión paga que incluyen ESPN dentro de su programación podrán seguir el encuentro directamente desde la señal televisiva.

¿Qué más ofrece ESPN durante el Mundial 2026?

Además de la transmisión de los partidos, ESPN complementa su cobertura con previas, análisis tácticos, entrevistas, estadísticas, reportes especiales y programas dedicados a la Copa del Mundo, ofreciendo una experiencia más completa para los aficionados al fútbol.

Ecuador vs. Curazao se enfrentan por el Mundial 2026. (Video: El 'Tri')

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