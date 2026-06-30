La selección mexicana vuelve a ocupar el horario estelar del Mundial y esta vez no hay espacio para los cálculos. Después de terminar la fase de grupos con puntaje perfecto, el equipo de Javier Aguirre se enfrenta a Ecuador este martes 30 de junio en el Estadio Azteca, un escenario que históricamente ha sido sinónimo de fortaleza para el Tri en las Copas del Mundo. El encuentro comenzará a las 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT y entregará un boleto a los octavos de final del Mundial 2026.
La eliminatoria reúne a dos selecciones que llegan por caminos distintos. México avanzó como líder de grupo tras ganar sus tres partidos sin recibir goles, mientras que Ecuador encontró su clasificación en la última jornada gracias a una resonante victoria sobre Alemania. Con figuras como Julián Quiñones, Edson Álvarez, Enner Valencia y Gonzalo Plata sobre el campo, el partido promete ser uno de los cruces más atractivos de los dieciseisavos de final.
¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial en español para Estados Unidos estará a cargo de Telemundo Deportes, mientras que la cobertura online podrá seguirse mediante Telemundo Deportes En Vivo, además de distintas plataformas compatibles con la señal de la cadena.
¿Cómo ver Telemundo Deportes EN VIVO, México vs. Ecuador por el Mundial 2026 en Estados Unidos?
Los aficionados hispanos podrán acceder a la cobertura de Telemundo Deportes mediante su aplicación oficial y diferentes servicios de televisión en vivo disponibles en Estados Unidos. Dependiendo de tu proveedor y ubicación, estas son algunas de las principales opciones para seguir el encuentro entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial FIFA 2026.
App Telemundo (iOS y Android)
Permite acceder a la señal en vivo iniciando sesión con un proveedor de televisión participante. También ofrece repeticiones, programas especiales y compatibilidad con Chromecast y AirPlay.
Telemundo Deportes En Vivo
Plataforma oficial para seguir la cobertura deportiva de la cadena desde computadoras, teléfonos móviles, tablets y Smart TV compatibles.
Peacock
Incluye gran parte del contenido deportivo y de entretenimiento de NBCUniversal. Dependiendo de los derechos vigentes, ofrece programación vinculada al Mundial 2026.
Hulu + Live TV
Integra la señal local de Telemundo en numerosos mercados de Estados Unidos, además de DVR en la nube y acceso multidispositivo.
YouTube TV
Ofrece Telemundo en las ciudades donde la estación local está disponible, junto con almacenamiento para grabaciones y reproducción en distintos dispositivos.
Fubo
Uno de los servicios de streaming deportivo más utilizados en Estados Unidos, con acceso a Telemundo dentro de sus principales paquetes de televisión en vivo.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, México vs. Ecuador en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu operador de televisión por cable, satélite o fibra óptica, estas son algunas de las principales ciudades donde podrás seguir el partido.
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO México vs. Ecuador por el Mundial 2026
- Partido: México vs. Ecuador
- Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Dieciseisavos de final)
- Canal de TV (español en Estados Unidos): Telemundo Deportes
- Canal de TV (inglés): FOX Network
- Streaming: Telemundo Deportes En Vivo, FOX One y fuboTV
- Radio: SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
- Horario: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT
- Estadio: Estadio Azteca
- Lugar: Ciudad de México (México)
La comunidad hispana en Estados Unidos tendrá múltiples alternativas para seguir uno de los partidos más atractivos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Con México jugando como local y Ecuador llegando impulsado por su triunfo sobre Alemania, el choque promete una audiencia masiva tanto por televisión como por streaming a través de Telemundo Deportes y sus plataformas digitales.