afronta hoy martes 23 de junio un duelo clave ante RD Congo por la segunda fecha del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026, desde las 21:00 (hora de Bogotá), 20:00 (CDMX) y 22:00 (ET), en el Estadio Guadalajara, Zapopan. Para seguir el encuentro con señal oficial en toda Latinoamérica, el partido será transmitido en vivo por ESPN en televisión de pago y por la plataforma Disney+ Premium vía streaming, según la programación deportiva de la cadena

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica está disponible en Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los hinchas podrán seguir toda la cobertura del compromiso entre Colombia vs. RD Congo que se realizará hoy martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.

Si deseas ver el partido vía streaming, necesitarás tener una suscripción activa en Disney+.

PaísesESPN LatinoaméricaStreaming
ArgentinaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Telecentro 105 SD - 1011 HD; Flow 103 HDDisney+ Premium
ColombiaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
PerúDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HDDisney+ Premium
ChileDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HDDisney+ Premium
EcuadorDirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HDDisney+ Premium
VenezuelaDirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SDDisney+ Premium
UruguayDirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HDDisney+ Premium
ParaguayPersonal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HDDisney+ Premium
BoliviaEntel 40 HD; Tigo 510 SD - 702 HDDisney+ Premium

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, Colombia vs. RD Congo por el Mundial 2026?

Disney+ te permitirá seguir el partido de Colombia desde teléfonos móviles, Smart TV, computadoras, tablets, Apple TV, Chromecast, Roku, Fire TV Stick y otros dispositivos compatibles.

Además, los suscriptores tienen acceso a programación especial, análisis, entrevistas, repeticiones y las últimas noticias sobre la Copa Mundial FIFA 2026.

Consulta los canales que van a transmitir el partido de Colombia vs. RD Congo EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Consulta los canales que van a transmitir el partido de Colombia vs. RD Congo EN VIVO y EN DIRECTO, este martes 23 de junio, por la Jornada 2 del Grupo K del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Precios de Disney+ Premium en América

PaísPrecio mensual
ColombiaCOP $49.900
Argentina$18.399 ARS
Chile$14.190 CLP
EcuadorUSD $11.99
PerúS/ 34.90
México$319 MXN
Venezuela USD $16.99
ParaguayUSD $16.99
UruguayUSD $26.99
BrasilR$ 46,90

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

Disney+ Estándar

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • ESPN y ESPN 3
  • Calidad Full HD
  • Dos dispositivos simultáneos
  • Descargas en dispositivos compatibles

Disney+ Premium

  • Catálogo completo de Disney+
  • Películas y series de Star
  • Todos los canales y eventos de ESPN
  • Calidad hasta 4K Ultra HD
  • Dolby Vision y Dolby Atmos
  • Cuatro dispositivos simultáneos
  • Eventos deportivos exclusivos

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Colombia vs. RD Congo por la Copa Mundial FIFA 2026

DetalleInformación
PartidoColombia vs. RD Congo
Horarios9:00 p.m. (horario en Colombia, Perú, Panamá y Ecuador).
CompeticiónCopa Mundial de la FIFA 2026
GrupoFase de grupos - Jornada 2, Grupo K
SedeEstadio Guadalajara (Akron), Zapopan/Guadalajara, México
ÁrbitroMaurizio Mariani (Italia)
Presente Colombia Colombia viene de vencer 3-1 a Uzbekistán en su debut. Suma 3 puntos.
Presente RD CongoViene de empatar 1-1 frente a Portugal en la primera jornada. Suma 1 punto.

Colombia y RD Congo juegan uno de los partidos más atractivos de al fase de grupos para definir el primer lugar y saber quién estaría asegurando su pase a la siguiente fase de la Copa Mundial FIFA 2026. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, Disney+ Premium ONLINE, y toda la cobertura especial del Mundial 2026 desde México.

GOL CARACOL, RCN, WIN SPORTS, DIRECTV y ESPN EN VIVO — ver partido Colombia vs. RD Congo por TV y Online | Mundial | VIDEO
Colombia y RD Congo se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este martes 23 de junio por la Jornada 2 del Grupo K desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN COLOMBIA EN X DE @FCFSeleccionCol)
SOBRE EL AUTOR

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