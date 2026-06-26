En uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026, España juega contra Uruguay por la tercera jornada del Grupo H en el Estadio Akron (Estadio Chivas), en Guadalajara, Jalisco, este viernes 26 de junio a las 18:00 horas del centro de México, 21:00 en Montevideo y las 2:00 de la madrugada del sábado 27 en Madrid, en un duelo decisivo para definir qué selección se afianza con ventaja en la lucha por la clasificación a los octavos de final. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo en cualquier lugar de Sudamérica? Sigue la señal oficial de ESPN en televisión de pago y por la plataforma Disney+ Premium vía streaming, según la programación deportiva de la cadena
¿Dónde ver ESPN EN VIVO, España vs. Uruguay por el Mundial 2026?
ESPN Latinoamérica está disponible en Colombia, Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los hinchas podrán seguir toda la cobertura del compromiso entre España vs. Uruguay que se realizará hoy martes 23 de junio por la segunda fecha del Grupo K del Mundial 2026.
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|Países
|ESPN Latinoamérica
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|Perú
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 200 HD; Claro TV 540 HD
|Disney+ Premium
|Chile
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 480 SD - 884 HD; Claro TV 474 HD
|Disney+ Premium
|Ecuador
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; CNT 302 SD - 703 HD
|Disney+ Premium
|Venezuela
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Movistar TV 483 SD
|Disney+ Premium
|Uruguay
|DirecTV 621 SD - 1621 HD; Flow 103 SD - 716 HD
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|Paraguay
|Personal Flow 101 HD; Copaco 503 HD; Claro TV 124 HD
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|Bolivia
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|Disney+ Premium
¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, España vs. Uruguay por el Mundial 2026?
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|Colombia
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Horario, TV y dónde ver EN VIVO España vs. Uruguay por la Copa Mundial FIFA 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|España vs. Uruguay
|Horarios
|18 horas (MEX/PAN/GUA), 19 horas (COL/ECU/PER), 21 horas(URU/CHI(ARG)
|Competición
|Copa Mundial de la FIFA 2026
|Grupo
|Fase de grupos - Jornada 3, Grupo h
|Sede
|Estadio Guadalajara (Akron), Zapopan/Guadalajara, México
|Presente España
|España buscará el primer lugar en el grupo. Suma 4 puntos.
|Presente RD Urugua
|Uruguay está obligado a ganar para seguir con vida en el Mundial. Suma 2 puntos.
España y Uruguay juegan uno de los partidos más atractivos de al fase de grupos para definir quiénes clasifican a la siguiente fase de la Copa Mundial FIFA 2026. Sigue la transmisión de ESPN EN VIVO, Disney+ Premium ONLINE, y toda la cobertura especial del Mundial 2026 desde México.