Países Bajos inicia este domingo 14 de junio (15:00 horas de Lima, Bogotá y Quito; 17:00 de Buenos Aires) su camino en la Copa Mundial FIFA 2026 frente a una selección de Japón que llega convencida de estar ante la mejor oportunidad de su historia para competir por algo grande. El conjunto dirigido por Ronald Koeman debutará ante los Samuráis Azules en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, por la primera jornada del Grupo F, en un duelo que reunirá a dos selecciones acostumbradas a desafiar las expectativas y que consideran este partido como una oportunidad clave para tomar ventaja en la lucha por el liderato de la zona.

Con Virgil van Dijk, Frenkie de Jong y Cody Gakpo liderando a la Oranje, y con Takefusa Kubo, Ayase Ueda y Daichi Kamada encabezando el proyecto japonés, el encuentro promete convertirse en uno de los más atractivos del arranque mundialista.

¿Quieres ver el partido en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público de Sudamérica estará a cargo de ESPN Latinoamérica y Disney Plus Premium.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí puedes disfrutar del partido entre Países Bajos vs. Japón por la Fecha 1 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

FILADELFIA, PENSILVANIA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Lista de canales de televisión y servicios streaming para ver Ecuador vs. Costa de Marfil EN VIVO GRATIS y ONLINE hoy por la fecha 1 del grupo E del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cómo mirar ESPN 2 EN VIVO, Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026?

ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio streaming de Disney Plus.

Países ESPN 2 Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) Disney Plus Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney Plus Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Disney Plus Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39) Disney Plus Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) Disney Plus Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Disney Plus México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) Disney Plus República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) Disney Plus Honduras Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus El Salvador Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Nicaragua Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Tigo (302 SD, 403 y 1101 HD) Disney Plus Costa Rica Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Cablesantos (155) Disney Plus Panamá Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), Tigo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el contenido y funciones de la plataforma.

Plan Disney+ Estándar

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos

Plan Disney+ Premium

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN

Todos los canales lineales y eventos exclusivos

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10

Dolby Vision e IMAX Enhanced

Audio Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

¿En qué dispositivos puedo ver Disney Plus Premium?

Smart TV y TV conectada

Categoría Marca / modelo soportado Smart TV LG webOS 3.0 o superior Smart TV Samsung Modelos Tizen 2016+ Smart TV Hisense VIDAA U2.5 o superior Android TV / Google TV Philips, Sony, TCL, Sharp, Xiaomi Apple TV Cuarta generación o superior Amazon Fire TV Fire OS 5.0 o superior Chromecast Segunda generación o superior

Móviles y tablets

Android

iPhone

iPad

Tablets Amazon Fire

Computadoras y navegadores

Google Chrome

Microsoft Edge

Safari

Firefox

Consolas de videojuegos

Xbox One

Xbox Series X|S

PlayStation 4

PlayStation 5

Países Bajos y Japón buscan tomar ventaja en el Grupo F

La selección neerlandesa afronta el Mundial con la ambición de romper una deuda histórica y conquistar por primera vez la Copa del Mundo. Con Virgil van Dijk como líder defensivo, Frenkie de Jong en la organización del juego y Cody Gakpo como principal referencia ofensiva, los dirigidos por Ronald Koeman consideran que tienen argumentos suficientes para pelear por el título.

Japón, por su parte, llega respaldado por la mejor generación de su historia reciente. Futbolistas como Takefusa Kubo, Ayase Ueda, Daichi Kamada y Junya Ito encabezan una plantilla que ya ha demostrado en los últimos años que puede competir y derrotar a algunas de las principales potencias del fútbol internacional.

Horario, TV y dónde ver en vivo Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Domingo 14 de junio de 2026 Partido: Países Bajos vs. Japón por la Jornada 1 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

Países Bajos vs. Japón por la Jornada 1 del Grupo F de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 Hora: 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 16:00 horas de Venezuela; 17:00 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay

15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 16:00 horas de Venezuela; 17:00 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay Canal de TV: ESPN Latinoamérica

ESPN Latinoamérica Streaming: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium Estadio: AT&T Stadium

AT&T Stadium Ciudad: Arlington, Texas (Estados Unidos)

Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 14 de junio por la Jornada 1 del Grupo F desde el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telemundo Deportes, DAZN, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, TiGo Sports, FOX Sports 1, Teleamazonas, Televen, Gol Caracol, RCN ViX Premium y América TV. (VIDEO DE LA TRI EN X DE @LaTri)