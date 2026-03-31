La hora de la verdad llegó para Bolivia. Este martes 31 de marzo, La Verde se jugará la vida para tentar a su regreso a los mundiales tras 32 años de ausencia cuando se mida a Irak en el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey, por la final del Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa Mundial de Norteamérica 2026. El duelo Bolivia vs. Irak está pactado para las 21:00 horas del Tiempo del Centro de México (23:00 en La Paz; 11 p.m. ET / 8 p.m. PT) . Si Bolivia sale victoriosa ante el combinado iraquí, clasificados directamente a esta instancia por su mejor ubicación en el Ranking FIFA (puesto 57 frente al 76 de los altiplánicos), integrará el ansiado boleto al exigente Grupo I, donde ya aguardan Francia, Senegal y Noruega. Por el contrario, si los ‘Leones de Mesopotamia’ logran la hazaña, marcarían su regreso a la Copa del Mundo después de 40 años desde su última participación en México 86.

Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Bolivia vs. Irak por el repechaje para la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Depor)

¿Dónde ver Fútbol Canal EN VIVO, Bolivia vs. Irak por la final del repechaje al Mundial 2026?

En territorio boliviano, el partido Bolivia vs. Irak será transmitido EN VIVO por FútbolCanal, señal oficial impulsada por la Federación Boliviana de Fútbol para centralizar la cobertura del balompié nacional, además de Entel TV Smart y Bolivia TV.

FútbolCanal se distribuye a través de operadores como Entel TV, Cotas, Cotes, Coteor, AXS, XDigital (Digital TV), Tuves y Maplenet, entre otros, dentro de sus paquetes de fútbol.

Para ver el duelo por FútbolCanal en TV de pago, el usuario debe tener contratado alguno de estos operadores y buscar el canal en la grilla según su plan y ciudad, ya que la numeración cambia de acuerdo al decodificador y la instancia del servicio.

¿Cómo ver FBF Play EN VIVO, Bolivia vs. Irak por repechaje al Mundial 2026?

FBF Play es la plataforma de streaming digital asociada a la Federación Boliviana de Fútbol, orientada a acercar el contenido de la Verde y de las competiciones nacionales a los usuarios con conexión a internet. Para ver el partido Bolivia vs. Irak EN VIVO por FBF Play, el usuario debe registrarse o iniciar sesión en el servicio, seleccionar el evento del repechaje e ingresar con una suscripción o pase habilitado para los partidos de la selección si la FBF activa esta ventana digital para el encuentro.

MONTERREY (MÉXICO), 31/03/2026.- Lista de horarios y canales de TV para ver el partido entre Bolivia e Irak este martes 31 de marzo por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 desde el Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México). FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA DEPOR.COM

Horarios, TV y dónde ver en vivo Bolivia vs. Irak por la final del repechaje al Mundial 2026

Día : Martes, 31 de marzo de 2026

: Martes, 31 de marzo de 2026 Evento : Final del repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026

: Final del repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026 Partido : Bolivia vs. Irak

: Bolivia vs. Irak Hora : 23:00 de La Paz

: 23:00 de La Paz Canal : Bolivia TV, Entel TV, Tuves Bolivia y FBF Play

: Bolivia TV, Entel TV, Tuves Bolivia y FBF Play Lugar: Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México)