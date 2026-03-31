Noventa minutos para escribir o borrar una generación: Bolivia e Irak se miran de frente en el umbral del Mundial 2026, con un solo boleto sobre la mesa y ningún margen para el error. La noche del martes 31 de marzo, el Estadio BBVA, en Guadalupe (Monterrey), dejará de ser solo un escenario mexicano para convertirse en territorio de nación en vilo, donde cada pase, cada barrida y cada disparo pesarán como años de espera. A las 23:00 horas de La Paz (11:00 p.m. ET / 8:00 p.m. PT) rodará el balón y comenzará el capítulo final de un repechaje que coronará a uno y condenará al otro a seguir viendo la máxima cita del balompié mundial desde la distancia.
¿Quieres ver el Bolivia–Irak GRATIS en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial en territorio boliviano estará a cargo de UNITEL, con cobertura a nivel nacional. En este artículo te explicamos los números de los canales y las opciones de streaming para seguir el partido en todo el país.
¿Dónde ver UNITEL EN VIVO, Bolivia vs. Irak por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026?
El canal UNITEL se emite en vivo y en directo por señal abierta y a través de los principales cableoperadores. A continuación, los canales que debes marcar para ver el Bolivia vs. Irak por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026:
En señal abierta (TDT/analógica)
- La Paz: canal 2 (2.1 en HD).
- Santa Cruz de la Sierra: canal 9 (9.1 en HD).
- Cochabamba: canal 13 (13.1 en HD).
- Cobija: canal 11.
- Oruro, Sucre, Potosí, Tarija y Trinidad: frecuencias variables, usualmente entre los canales 2 y 13, según cada repetidora local.
En televisión por cable (referencial, revisar guía de programación)
- ENTEL Satelital (DTH): incluido en la grilla nacional, por ejemplo, UNITEL Santa Cruz en el canal 84.
- Tigo Star (cable y satelital): disponible en la mayoría de sus planes básicos, ubicado en la franja de canales nacionales de la parte baja del dial.
- Otros operadores (Cotas, Comteco y regionales): suelen ubicar UNITEL dentro de los primeros diales del bloque de canales bolivianos.
¿Cómo ver el canal UNITEL EN VIVO ONLINE por Internet y streaming?
UNITEL se encuentra disponible en streaming para el público boliviano mediante distintas alternativas:
Desde la web oficial de UNITEL (PC o celular)
- Abre tu navegador (Chrome, Firefox, Safari, etc.) en tu computadora o smartphone.
- Escribe la dirección del sitio oficial de UNITEL y presiona Enter.
- En el menú principal, busca la opción “En vivo” o “Señal en vivo” y haz clic.
- Espera a que cargue el reproductor; si aparece un botón de play, presiónalo para iniciar la transmisión.
- Si el video no se reproduce, desactiva temporalmente el bloqueador de anuncios o permite contenido multimedia y recarga la página.
App oficial de UNITEL (Android y iOS)
- Abre la tienda de aplicaciones de tu celular: Play Store (Android) o App Store (iPhone).
- En el buscador escribe “UNITEL Bolivia”.
- Selecciona la app oficial de UNITEL y pulsa en “Instalar” o “Obtener”.
- Una vez instalada, abre la aplicación y acepta los permisos básicos de uso de datos o notificaciones si lo solicita.
- Dentro de la app, entra a la sección “En vivo” o “Señal en vivo” para ver el canal directamente desde tu celular o tablet.
Si quieres, luego pulimos menciones a ciudades/operadores según lo que confirme la parrilla oficial de UNITEL o la grilla de cada cableoperador.
Horarios, TV y cómo ver en vivo Bolivia vs. Irak por el repechaje al Mundial 2026
- Fecha: Martes 31 de marzo de 2026
- Evento: Repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026
- Partido: Bolivia vs. Irak
- Hora: 23:00 de La Paz
- Canal: UNITEL
- Streaming: unitel.bo/television/vivo
- Estadio BBVA de Guadalupe, Monterrey (México)