Federico Valverde decidió romper el silencio después de la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026. A través de sus redes sociales, el mediocampista del Real Madrid compartió un extenso mensaje en el que expresó el dolor que le dejó la temprana despedida de la Celeste, que quedó fuera del torneo tras perder por 1-0 ante España el pasado viernes 26 de junio.

El futbolista reconoció que necesitó varios días para asimilar lo ocurrido y confesó que la eliminación seguirá siendo una herida difícil de cerrar. Incluso recordó el golpe sufrido en Qatar 2022, asegurando que esta nueva decepción le dejó una “espina” que aún permanece clavada.

Valverde explicó que durante toda la temporada trabajó para llegar en las mejores condiciones al Mundial. Según escribió, hizo todo lo que estuvo a su alcance tanto en el aspecto físico como mental con el objetivo de ayudar a Uruguay a superar la fase de grupos, aunque finalmente el esfuerzo no fue suficiente.

Lejos de buscar excusas, el capitán asumió toda la responsabilidad por el fracaso deportivo. En su publicación pidió disculpas a los hinchas y afirmó que siente el peso de no haber podido cumplir con las expectativas de un país que soñaba con una campaña mucho más larga en la Copa del Mundo.

"Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes“, escribió el volante, dejando en claro que entiende la frustración de la afición tras la eliminación.

Pese al duro momento, Valverde aseguró que no piensa dar un paso al costado. Por el contrario, reafirmó su compromiso con la selección uruguaya y sostuvo que seguirá defendiendo la camiseta celeste mientras tenga la oportunidad de hacerlo.

"Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura. Pero bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida“, señaló en otro de los pasajes más contundentes de su mensaje.

El futbolista cerró su publicación con una promesa que ilusiona a los hinchas uruguayos. "No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto“, escribió, dejando en evidencia que su gran objetivo será buscar la revancha con la camiseta de Uruguay.

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