La eliminación de Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúa generando repercusiones. Luego de caer 2-0 ante México el pasado 30 de junio, resultado que puso fin al sueño de la ‘Tri’ en la Copa del Mundo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) decidió pronunciarse mediante un comunicado oficial para responder a los cuestionamientos surgidos tras el certamen y explicar las medidas que adoptará en los próximos meses.

En primer lugar, la FEF se refirió a lo ocurrido durante el compromiso frente al conjunto mexicano, encuentro en el que Ecuador no pudo imponer su juego y terminó despidiéndose del torneo tras recibir dos goles. Ante ello, el organismo confirmó que presentó un reclamo formal ante la FIFA, solicitando una investigación pormenorizada de los hechos ocurridos antes y durante el partido.

La Federación explicó que el pedido busca esclarecer cualquier situación que haya podido comprometer la seguridad de la delegación ecuatoriana y de los aficionados que acompañaron al equipo en el estadio. Asimismo, precisó que considera a la FIFA como la instancia oficial encargada de determinar si existieron irregularidades durante el desarrollo del encuentro y reiteró que seguirá los canales correspondientes para conocer el resultado de la investigación.

Otro de los puntos abordados fue el retorno del plantel al finalizar su participación mundialista. La FEF señaló que, una vez levantada la concentración, se brindaron todas las facilidades para que cada integrante de la delegación pudiera trasladarse libremente al destino de su elección, descartando inconvenientes en el proceso de regreso de los futbolistas.

En el plano económico, el ente rector del fútbol ecuatoriano anunció que sostendrá reuniones con clubes y asociaciones para presentar un informe transparente sobre la gestión de los recursos destinados a la participación de la selección en el Mundial 2026. La intención, según indicó, es rendir cuentas con información verificable y escuchar las observaciones de todos los involucrados en el fútbol ecuatoriano.

Uno de los anuncios más importantes del comunicado fue el inicio del proceso para designar al nuevo entrenador de la selección ecuatoriana. Tras el final del ciclo anterior, la Federación aseguró que la elección del próximo director técnico será realizada con responsabilidad y pensando en un proyecto deportivo de mediano y largo plazo, con el objetivo de fortalecer al equipo de cara a las próximas Eliminatorias y competiciones internacionales.

El comunicado también llega en un momento de incertidumbre para el fútbol ecuatoriano, luego de una participación mundialista que generó grandes expectativas entre los aficionados. Ecuador logró superar la fase de grupos y avanzar a los dieciseisavos de final, pero no pudo mantener ese rendimiento frente a una selección mexicana que fue más efectiva en ataque y terminó imponiéndose por 2-0, asegurando su clasificación a los octavos de final y dejando fuera del torneo a la ‘Tri’.

Ahora, la principal tarea de la Federación será reconstruir el proyecto deportivo de la selección. Además de definir al nuevo entrenador, el organismo deberá realizar una evaluación del desempeño del plantel, planificar los próximos amistosos internacionales y comenzar la preparación para los desafíos que afrontará en los próximos años. Paralelamente, la investigación solicitada a la FIFA y la presentación del informe económico marcarán la agenda institucional de la FEF en las siguientes semanas, en busca de ofrecer respuestas claras a la afición tras la temprana despedida del Mundial.

Finalmente, la Federación Ecuatoriana de Fútbol reafirmó su compromiso con el desarrollo del fútbol nacional, destacando el trabajo que viene realizando en las divisiones menores y la intención de combinar el talento de las nuevas generaciones con la experiencia de los futbolistas consolidados. Con este pronunciamiento, la FEF busca cerrar el capítulo de la eliminación por 2-0 frente a México, asumir responsabilidades y sentar las bases de un nuevo proceso que permita a Ecuador volver a competir al máximo nivel en el escenario internacional.

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