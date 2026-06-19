El ‘Scratch’ urge de 3 puntos para empezar a soñar con la clasificación y este puede ser el partido en el que consigan su primer triunfo. Este viernes 19 de junio, no te pierdas el partido de Brasil vs. Haití EN VIVO a través de la señal de FOX Sports y FOX One App desde Estados Unidos, encuentro que se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia a partir de las 8:30 pm ET . Aquí te dejaré con todos los detalles para que puedas ver todas las incidencias del encuentro.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Brasil vs. Haití EN VIVO HOY el viernes 19 de junio desde Filadelfia por la segunda fecha del grupo C de la Copa Mundial 2026. (Foto: Composición Depor)

Cómo ver FOX Sports EN VIVO en Estados Unidos?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 entre Francia vs. Senegal podrá verse oficialmente en Estados Unidos a través de FOX Sports por televisión y también vía streaming mediante FOX One desde cualquier dispositivo compatible.

FOX tendrá los derechos de transmisión en inglés del Mundial 2026 y emitirá el esperado Francia vs. Senegal por la Jornada 1 del Mundial 2026 a partir de las 3:00 p.m. ET. Los aficionados podrán seguir el encuentro en TV abierta mediante la señal FOX y también online desde celulares, Smart TV, tablets, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV, Android TV, Xbox y más dispositivos compatibles con FOX One.

Además, FOX One se ha convertido en la nueva plataforma oficial de streaming de FOX en Estados Unidos, integrando FOX Sports, FS1, FS2, FOX Deportes y otros canales en una sola aplicación. Esto permitirá ver el Mundial 2026 EN VIVO sin necesidad de tener cable tradicional.

Para acceder a FOX Sports online en Estados Unidos existen dos opciones principales:

Ingresar con una suscripción activa a FOX One.

Acceder mediante un proveedor de TV compatible como YouTube TV, DirecTV, Hulu + Live TV, Fubo o cable tradicional usando la FOX Sports App.

Precios de FOX One en Estados Unidos para ver el Mundial 2026

FOX confirmó que su plataforma FOX One cuenta con planes mensuales y anuales para seguir toda la programación deportiva, incluido el Mundial FIFA 2026. Actualmente, estos son los precios oficiales en Estados Unidos:

Plan mensual FOX One: US$19.99 al mes

Plan anual FOX One: US$199.99 al año

Bundle FOX One + ESPN: US$39.99 mensuales

Bundle FOX One + FOX Nation: US$24.99 mensuales

La plataforma también ofrece prueba gratuita de 7 días para nuevos usuarios en determinados planes, lo que podría permitir ver el partido inaugural entre México y Sudáfrica sin costo adicional si la promoción continúa activa durante el inicio del torneo.

Otro punto importante es que FOX One incluirá transmisiones en vivo, repeticiones, contenido bajo demanda y funciones multidispositivo para seguir todos los partidos del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver en vivo Brasil vs. Haití por el Mundial de Fútbol 2026

Fecha : Viernes 19 de junio de 2026

: Viernes 19 de junio de 2026 Partido : Brasil vs. Haití por la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026

: Brasil vs. Haití por la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026 Hora : 8:30 p.m. ET / 18:30 horas CDMX

: 8:30 p.m. ET / 18:30 horas CDMX Canal en Estados Unidos : Fox Sports

: Fox Sports Streaming : Fox Sports App y FOX One

: Fox Sports App y FOX One Estadio: Lincoln Financial Field de Seattle, Estados Unidos