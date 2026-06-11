El histórico Estadio Azteca se convertirá en el epicentro del balompié mundial el jueves 11 de junio cuando México reciba a Sudáfrica en el vibrante partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este esperado encuentro del Grupo A revive de manera exacta la apertura del campeonato de 2010 en Johannesburgo, estableciendo un paralelismo histórico que incrementa notablemente la presión emocional sobre ambos combinados en su debut oficial. Como coanfitrión del certamen, el Tricolor asume la enorme obligación de responder ante su afición local y romper finalmente la racha de eliminaciones en octavos de final que arrastra desde hace siete torneos consecutivos. Por su parte, la escuadra Bafana Bafana regresa a la máxima competencia internacional tras años de ausencia con la tarea prioritaria de solucionar la falta de efectividad de cara al gol que ha evidenciado durante toda la primavera. Si quieres seguir las incidencias del partido México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026, la cadena FOX Sports ofrecerá la cobertura en vivo del compromiso por televisión y, para quienes prefieran el entorno digital, la plataforma FOX One App en cualquier dispositivo móvil.

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO GRATIS, partido México vs. Sudáfrica EN DIRECTO por FOX One App en USA?

Puedes ver el partido México vs. Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo A del Mundial 2026 por FOX Sports en vivo a través de la app oficial FOX Sports MX, su sitio web oficial, y servicios de streaming como Amazon Prime Video (con canales como Fox One o Premium) o Hulu. También está disponible mediante proveedores de cable (Megacable, Sky, izzi) o en la Play Store para Android TV. Aquí te detallamos las opciones:

Plataformas de Streaming y Apps

App y Web Oficial (MX): Descarga la app FOX Sports MX en la App Store o para Android en la Play Store y regístrate en app.foxsports.com.mx para ver eventos, noticias y resúmenes.

Descarga la app FOX Sports MX en la App Store o para Android en la Play Store y regístrate en app.foxsports.com.mx para ver eventos, noticias y resúmenes. Streaming y TV por Internet:



Televisión por Cable: Suscripciones activas con proveedores como Sky, Megacable o izzi permiten acceso a los canales lineales, incluyendo Fox Sports Premium.

Suscripciones activas con proveedores como Sky, Megacable o izzi permiten acceso a los canales lineales, incluyendo Fox Sports Premium. FOX Deportes: Sitio oficial para coberturas en español de eventos como NFL, MLB y fútbol.

Televisión por Cable

Si ya tienes contratado un servicio de televisión paga, puedes sintonizar los canales de Fox Sports. Algunos de los proveedores comunes que incluyen estas señales en sus paquetes son:

México : Megacable (incluyendo Fox Sports Premium en el canal 310/1310), Sky, Izzi y Dish.

: Megacable (incluyendo Fox Sports Premium en el canal 310/1310), Sky, Izzi y Dish. Estados Unidos: Disponible a través de operadores como Xfinity (utilizando el control por voz o el menú de aplicaciones) y plataformas como Hulu.

Fecha, hora y lugar del partido México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026

Partido: México vs. Sudáfrica

Instancia: Jornada 1 del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Fecha: Jueves, 11 de junio de 2026

Hora: 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. Tiempo del Centro / 12:00 p.m. PT / 9:00 horario peninsular

Lugar: Estadio Azteca (denominado actualmente Estadio Banorte por razones de patrocinio)