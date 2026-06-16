El MetLife Stadium de New Jersey será el escenario de uno de los partidos más esperados de la fase de grupos. Este martes 16 de junio, sigue la transmisión de FOX Sports y FOX One para ver Francia vs. Senegal EN VIVO, a partir de las 3:00 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Los ‘Galos’ comienzan su ruta como uno de los principales candidatos a llevarse este Mundial, pero en frente tienen a una selección senegalesa que puede dar la sorpresa con Sadio Mané como gran líder.

Revisa los canales de transmisión para ver Francia vs. Senegal EN VIVO y EN DIRECTO, por la Jornada 1 del Grupo I del Mundial de Fútbol 2026, este martes 16 de junio. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Cómo ver FOX Sports EN VIVO en Estados Unidos?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 entre Francia vs. Senegal podrá verse oficialmente en Estados Unidos a través de FOX Sports por televisión y también vía streaming mediante FOX One desde cualquier dispositivo compatible.

FOX tendrá los derechos de transmisión en inglés del Mundial 2026 y emitirá el esperado Francia vs. Senegal por la Jornada 1 del Mundial 2026 a partir de las 3:00 p.m. ET. Los aficionados podrán seguir el encuentro en TV abierta mediante la señal FOX y también online desde celulares, Smart TV, tablets, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV, Android TV, Xbox y más dispositivos compatibles con FOX One.

Además, FOX One se ha convertido en la nueva plataforma oficial de streaming de FOX en Estados Unidos, integrando FOX Sports, FS1, FS2, FOX Deportes y otros canales en una sola aplicación. Esto permitirá ver el Mundial 2026 EN VIVO sin necesidad de tener cable tradicional.

Para acceder a FOX Sports online en Estados Unidos existen dos opciones principales:

Ingresar con una suscripción activa a FOX One.

Acceder mediante un proveedor de TV compatible como YouTube TV, DirecTV, Hulu + Live TV, Fubo o cable tradicional usando la FOX Sports App.

Precios de FOX One en Estados Unidos para ver el Mundial 2026

FOX confirmó que su plataforma FOX One cuenta con planes mensuales y anuales para seguir toda la programación deportiva, incluido el Mundial FIFA 2026. Actualmente, estos son los precios oficiales en Estados Unidos:

Plan mensual FOX One: US$19.99 al mes

Plan anual FOX One: US$199.99 al año

Bundle FOX One + ESPN: US$39.99 mensuales

Bundle FOX One + FOX Nation: US$24.99 mensuales

La plataforma también ofrece prueba gratuita de 7 días para nuevos usuarios en determinados planes, lo que podría permitir ver el partido inaugural entre México y Sudáfrica sin costo adicional si la promoción continúa activa durante el inicio del torneo.

Otro punto importante es que FOX One incluirá transmisiones en vivo, repeticiones, contenido bajo demanda y funciones multidispositivo para seguir todos los partidos del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver en vivo Francia vs. Senegal por el Mundial de Fútbol 2026

Fecha : Martes 16 de junio de 2026

: Martes 16 de junio de 2026 Partido : Francia vs. Senegal por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026

: Francia vs. Senegal por la Jornada 1 del Mundial de Fútbol 2026 Hora : 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CDMX

: 3:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CDMX Canal en Estados Unidos : Fox Sports

: Fox Sports Streaming : Fox Sports App y FOX One

: Fox Sports App y FOX One Estadio: MetLife Stadium de New Jersey, Estados Unidos

Partido, Francia vs Senegal: canales de DIRECTV, América TV y ESPN. (Video: @equipedefrance)