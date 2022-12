Sigue en Fútbol Libre TV el partido entre las selecciones de Japón vs. Croacia, que se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE AHORA) este lunes 5 de diciembre por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 con transmisión en INTERNET para computadoras y dispositivos móviles desde el estadio Al Janoub de Al Wakrah. El duelo, al que los asiáticos llegan tras vencer a España y los europeos tras empatar ante Bélgica, arrancará a las 10 de la mañana y tendrán al estadounidense Ismail Elfath como el juez principal. Partidazo entre los gigantes de UEFA y AFC. Uno quedará eliminado y el otro seguirá en el camino a la gloria. Fútbol Libre TV es una plataforma de streaming que se encarga de la transmisión de los mejores partidos de fútbol y que este lunes no podía dejar de hacer la transmisión del encuentro entre Japón vs. Croacia. Ya sea en computadoras o celulares, los usuarios de esta página no se perderán el choque.





Japón vs. Croacia: posibles alineaciones





Japón: Shūichi Gonda; Yuto Nagatomo, Maya Yoshida, Shōgo Taniguchi, Hiroki Sakai; Ao Tanaka, Wantaru Endo; Take Kubo, Daichi Kamada, Junya Ito; Daizen Maeda.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Mateo Kovacic, Luka Modric, Marcelo Brozovic; Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Marko Livaja.





FIFA aclara polémico gol de Japón a España





