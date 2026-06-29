¡Un empate con furia! Gol de Kai Havertz para el 1-1 de Alemania vs Paraguay. (Foto: Getty Images)
¡Un empate con furia! Gol de Kai Havertz para el 1-1 de Alemania vs Paraguay. (Foto: Getty Images)

reaccionó a tiempo en la etapa complementaria y encontró el oxígeno que tanto necesitaba frente a en los 16vos de final del Mundial. Tras marcharse al descanso en desventaja, el conjunto de Julian Nagelsmann adelantó líneas y firmó el 1-1 definitivo al minuto 54 gracias a una brillante sociedad de su ofensiva. Florian Wirtz tomó el esférico por la banda izquierda y sacó un centro preciso al corazón del área grande; allí apareció Kai Havertz, quien ganando la posición por las alturas metió un testarazo incómodo pero sumamente efectivo. El frentazo cambió por completo la trayectoria del balón y dejó sin opciones al guardameta guaraní, desatando la euforia en el banquillo germano.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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