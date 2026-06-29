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¡Un empate con furia! Gol de Kai Havertz para el 1-1 de Alemania vs Paraguay
¡Un empate con furia! Gol de Kai Havertz para el 1-1 de Alemania vs Paraguay
Pese a comenzar el segundo tiempo con el marcador en contra, no pasó mucho tiempo para que los ‘bávaros’ se pusieran en igualdad en el marcador, luego de un centro venenoso de Wirtz en el que Havertz simplemente la peinó de espalda al arco y la metió.
Alemania reaccionó a tiempo en la etapa complementaria y encontró el oxígeno que tanto necesitaba frente a Paraguay en los 16vos de final del Mundial. Tras marcharse al descanso en desventaja, el conjunto de Julian Nagelsmann adelantó líneas y firmó el 1-1 definitivo al minuto 54 gracias a una brillante sociedad de su ofensiva. Florian Wirtz tomó el esférico por la banda izquierda y sacó un centro preciso al corazón del área grande; allí apareció Kai Havertz, quien ganando la posición por las alturas metió un testarazo incómodo pero sumamente efectivo. El frentazo cambió por completo la trayectoria del balón y dejó sin opciones al guardameta guaraní, desatando la euforia en el banquillo germano.
¡¡LA COBRA KAI, EL DE LOS GOLES IMPORTANTES!! Centro venenoso de Wirtz y Havertz la peinó para el 1-1 de Alemania ante Paraguay, en el comienzo del segundo tiempo.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.