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¡Sorprendió hasta a Neuer! Gol de Julio Enciso para el 1-0 de Paraguay vs. Alemania
¡Sorprendió hasta a Neuer! Gol de Julio Enciso para el 1-0 de Paraguay vs. Alemania
La ‘albirroja’ sufría la presión de los germanos, pero aguantaban el cero y cuando pudieron, encerraron en el área a su rival para lograr una seguidilla de toques rápidos que los llevó a un centro exquisito de Galarza y un cabezazo de Enciso.
¡Golazo histórico de la Albirroja en el Mundial 2026! Julio Enciso se vistió de héroe y firmó el 1-0 de Paraguay sobre Alemania en un duelo de infarto por los 16vos de final. El atacante guaraní demostró toda su categoría al aprovechar un centro quirúrgico enviado por Matías Galarza desde el sector lateral, que llegaba tras una serie de dos pases rápidos y rasantes que no contempló la defensa germana; Enciso se impuso por las alturas en el área de su rival y sacó un impecable remate de cabeza que venció la resistencia del arquero europeo, encendiendo la fiesta paraguaya y poniendo de rodillas temporalmente al tetracampeón del mundo.
GENIALIDAD DE ALMIRÓN, CENTRO ESPECTACULAR DE GALARZA FONDA Y CABEZAZO GOLEADOR DE ENCISO: ¡¡Paraguay da el golpe a los 40' PT y le gana 1-0 a Alemania en Boston!!
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.