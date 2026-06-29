Paraguay vs. Alemania juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de DSports, disponible en DIRECTV y DGO, mientras que en suelo paraguayo se mirará vía Unicanal, Trece (Canal 13), GEN TV (Canal 12) y Popu TV. ESPN, a través de Disney Plus Premium, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirara que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 3:30 p.m. en Perú, con dos horas más en Paraguay, Brasil, Argentina y Uruguay, y una hora menos en México.

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 nos regalarán este lunes 29 de junio un duelo de altísimo calibre. Paraguay y Alemania chocarán en una eliminatoria a partido único donde no existe ningún margen de error. El ansiado boleto a los octavos de final está en juego y ambas escuadras prometen dejarlo todo en el terreno de juego.

El combinado germano llega a esta instancia decisiva con el cartel de favorito absoluto tras superar una fase de grupos impecable. Los europeos lograron asegurar el primer lugar de su zona con mucha autoridad y contundencia. Su histórico poderío ofensivo, sumado a la jerarquía de sus figuras, representa su principal carta de presentación para este cruce.

En el plano táctico, la escuadra alemana buscará asfixiar a su rival desde el pitazo inicial monopolizando la posesión del esférico. Su plan de juego se basará en asociaciones rápidas por el centro del campo y proyecciones letales por las bandas. La consigna será desarmar el férreo bloque sudamericano mediante mucha movilidad y transiciones veloces.

Por su parte, la aguerrida selección de Paraguay aterriza en esta etapa de eliminación directa apelando a su innegociable espíritu combativo. Los sudamericanos superaron una durísima fase de grupos demostrando ser un adversario sumamente incómodo y rocoso. La histórica “garra guaraní” será su principal motor para intentar dar el gran batacazo en el certamen.

La estrategia paraguaya se fundamentará en un estricto orden defensivo, buscando cerrar todos los espacios posibles en su propio campo. Su intención primaria será frustrar los circuitos creativos de Alemania, apostando a recuperar la pelota y castigar mediante contragolpes rápidos. Además, aprovecharán al máximo el juego aéreo y las jugadas de pelota parada.

Este vibrante choque de estilos medirá la precisión técnica de la maquinaria europea contra la estoica resistencia y el corazón del elenco sudamericano. El césped dictará sentencia para definir cuál de estos dos combinados logra imponer sus condiciones. El vencedor dará un paso gigante e inscribirá su nombre entre los mejores dieciséis del planeta.

Alemania vs. Paraguay por los dieciseisavos del Mundial 2026. (Video: @albirroja)