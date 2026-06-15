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¡Otro golpazo a Sudamérica! Gol de Abdulelah Al-Amri para el 1-0 de Arabia Saudita vs Uruguay
¡Otro golpazo a Sudamérica! Gol de Abdulelah Al-Amri para el 1-0 de Arabia Saudita vs Uruguay
Después de una seguidilla de ataques del cuadro árabe, se ganaron un tiro de esquina que llegó con un centro peligroso hasta dentro del área chica, pese a que Muslera quiso tapar dejó un rebote para que el zaguero abra el marcador.
Gol de Abdulelah Al-Amri para el 1-0 de Arabia Saudita vs Uruguay. (Video: DSports)
El Estadio de Miami fue testigo de un auténtico impacto en el debut del Grupo H tras la ventaja provisional de Arabia Saudí sobre Uruguay. A los 41 minutos, en el epílogo de la primera mitad, el conjunto asiático rompió la paridad gracias a la viveza de Abdulelah Al-Amri. La acción nació de un tiro de esquina por la banda derecha que desató el caos en el área uruguaya. Ante la evidente falta de concentración y de rechazo de la zaga charrúa, el defensor central saudí apareció completamente libre de marca en el área chica para empujar el balón a bocajarro, venciendo la resistencia del experimentado guardameta Fernando Muslera en un trámite que venía siendo sumamente disputado por el gran nivel de ambos porteros.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.