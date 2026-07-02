Llegó el momento de ver un partidazo. Cristiano Ronaldo o Luka Modric, una de esas dos leyendas se despedirá para siempre de la Copa del Mundo. Hoy jueves 2 de julio, Portugal enfrentará a Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026 en BMO Field de Toronto, Canadá, a las 6:00 p.m. (horario colombiano). ¿Quieres ver EN VIVO este compromiso? En Colombia, el duelo será transmitido por Gol Caracol.

Tras quedar segundo en su grupo, Portugal se alista para disputar la fase eliminatoria del Mundial 2026 ante un rival complicado, que cuenta con jugadores de experiencia que saben disputar etapas decisivas y que no necesitan el balón para lastimar a su rival.

Croacia es un equipo al que le gusta ceder el protagonismo del partido a su rival y tiene en el contragolpe o balones detenidos la herramienta para llegar al gol. Por ello, el conjunto de Cristiano Ronaldo deberá estar muy atento en las dos áreas.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Portugal vs. Croacia por 16avos de final de la Copa Mundial 2026?

Estos son los canales de Caracol TV disponibles en los principales operadores de cable (DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros). De este modo, será posible ver el duelo Portugal vs. Croacia por 16avos de final de la Copa Mundial 2026.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Portugal vs. Croacia por 16avos de final de la Copa Mundial 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar Portugal vs. Croacia por 16avos de final de la Copa Mundial 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Cómo puedo consultar la programación de GOL Caracol?

Si quieres saber más sobre la programación de GOL Caracol en Caracol Televisión, ingresa a caracoltv.com/programacion, donde encontrarás la parrilla semanal de contenidos de Caracol Televisión y Caracol Televisión Internacional.

Cristiano Ronaldo en acción durante el partido Portugal vs. Croacia por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Siga los métodos oficiales y plataformas de streaming para ver el encuentro en vivo. | Crédito: @cristiano / Instagram / Composición Gestión Mix

¿Cómo ver Caracol TV Online desde USA, España y México con una VPN?

Para ver Caracol TV en los países de Estados Unidos, España y México, necesitas adquirir una VPN (ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una de las opciones disponibles para seguir la televisión colombiana desde el extranjero. De lo contrario, deberás contratar un servicio de cable local o plataforma de streaming para mirar el Portugal vs. Croacia por 16avos de final de la Copa Mundial 2026. En ese sentido, aquí te enseño los pasos que debes hacer para activar la VPN de tu preferencia.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Colombia.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor o IP de Colombia, país donde se transmite la señal de Caracol TV.

4) Ya dentro de Colombia, accede al sitio web de Caracol o descarga Caracol Play para ver el partido de Croacia vs. Portugal.

¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO, Portugal vs. Croacia por 16avos de final de la Copa Mundial 2026?

Si en caso deseas ver todos los juegos de cara al Mundial de la FIFA 2026, deberás suscribirte a la app de Caracol Play (play.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.

Portugal vs. Croacia EN VIVO GRATIS por los 16avos

Fecha: Jueves 2 de julio del 2026

Lugar: BMO Field de Toronto, Canadá.

Horario: 6:00 p.m. Colombia

Canal TV: GOL Caracol

Streaming: Caracol Play

Portugal y Croacia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el BMO Field Stadium de Toronto, Canadá. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports, ESPN, Disney Plus, GOL Caracol, Canal RCN, TyC Sports y FS1. (VIDEO DE PORTUGAL EN X DE @selecaoportugal)