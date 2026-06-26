La Jornada 3 del Grupo H del Mundial de Fútbol 2026 tendrá como protagonistas a dos selecciones con realidades distintas, pero con un solo objetivo. Este viernes 26 de junio, no te pierdas el juego Uruguay vs. España EN VIVO por la señal de GOL Caracol en TV Abierta y Caracol Play en streaming online, desde las 7:00 p.m. Bogotá . La selección uruguaya necesita un triunfo ante La Roja para asegurar su clasificación a dieciseisavos de final, mientras que al combinado español prácticamente tiene asegurado su pase a la siguiente ronda y le basta con empatar o ganar ante la Celeste para avanzar como líder de su sector.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el partido entre Uruguay vs. España EN VIVO por señal abierta, cable y online este viernes 26 de junio por el Mundial 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Uruguay vs. España por la Copa Mundial 2026?

Estos son los canales de Caracol TV disponibles en los principales operadores de cable (DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB, EMCALI, entre otros). De este modo, será posible ver el duelo Uruguay vs. España por la Fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar Uruguay vs. España por la Jornada 3 del Grupo H del Mundial 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

Loading...

¿Cómo puedo consultar la programación de GOL Caracol?

Si quieres saber más sobre la programación de GOL Caracol en Caracol Televisión, ingresa a caracoltv.com/programacion, donde encontrarás la parrilla semanal de contenidos de Caracol Televisión y Caracol Televisión Internacional.

¿Cómo ver Caracol TV Online desde USA, España y México con una VPN?

Para ver Caracol TV en los países de Estados Unidos, España y México necesitas adquirir una VPN (ExpressVPN, NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras). Esta es una de las opciones disponibles para seguir la televisión colombiana desde el extranjero. De lo contrario deberás contratar un servicio de cable local o plataforma streaming para mirar el Uruguay vs. España por la Fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026. En ese sentido, aquí te enseño los pasos que debes hacer para activar la VPN de tu preferencia.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Colombia.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor o IP de Colombia, país donde se transmite la señal de Caracol TV.

4) Ya dentro de Colombia, accede al sitio web de Caracol o descarga Caracol Play para ver el partido de la Tricolor y Argentina.

¿Dónde ver Caracol Play EN VIVO, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

Si en caso deseas ver todos los juegos de Colombia de cara al Mundial de la FIFA 2026, deberás suscribirte a la app de Caracol Play (play.caracoltv.com). Disponible para móviles (sistemas Android y iOS), tablets, PC y Smart TV.

Programación oficial del Mundial de Fútbol. Conozca a qué hora juega España vs. Uruguay en vivo hoy por la Copa Mundial FIFA 2026, con los horarios locales adaptados para los estados de Florida, Texas y California en Estados Unidos. | Crédito: fifa.com / Composición Mag

Uruguay vs. España por el Mundial 2026 EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Viernes, 26 de junio de 2026

Viernes, 26 de junio de 2026 Lugar: Estadio Akron de Guadalajara, México

Estadio Akron de Guadalajara, México Horario: 7:00 p.m. Colombia

7:00 p.m. Colombia Canal TV: GOL Caracol

GOL Caracol Streaming: Caracol Play

Uruguay y España se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este viernes 26 de junio por la Jornada 3 del Grupo H desde el Estadio Akron de Guadalajara, Jalisco. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de RTVE Play Mundial, La 1 HD, DGO, ESPN, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ANTEL, Canal 5, TV Azteca 7 ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE URUGUAY EN X DE @Uruguay)