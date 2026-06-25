Ecuador está a 90 minutos de una clasificación histórica a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y se jugará el pase ante una potencia tetracampeona como Alemania, en duelo decisivo del Grupo E. Este jueves 25 de junio, el equipo dirigido por Sebastián Beccacece salta al césped del MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, desde las 4:00 p.m. ET (1:00 p.m. PT) . ¿Quieres ver el partido en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial estará a cargo de GOL Caracol TV, mientras que la cobertura online podrá seguirse mediante Caracol Play y Ditu, además de otras plataformas autorizadas.

Telemundo Deportes transmite por TV y Streaming Online el partido entre Ecuador vs. Alemania por la fecha 3 del Grupo E de la Copa Mundial 2026 en el MetLife Stadium. (Foto: Composición Depor)

TL;DR del Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026

📺 Gol Caracol EN VIVO

💻 Caracol Deportes

🕐 Hora: 3:00 p.m. de Ecuador, Perú y Colombia

🏟️ Sede: MetLife Stadium, Nueva York

🌎 Grupo E de la Copa Mundial FIFA 2026

⚽ Ecuador necesita ganar para buscar su clasificación a los 16avos de final.

¿Dónde ver GOL Caracol TV EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026?

La transmisión oficial del partido entre Ecuador vs. Alemania por el Mundial 2026 estará a cargo de GOL Caracol TV. A continuación, consulta los canales disponibles en los principales operadores de televisión del país, como DIRECTV, Claro TV, Movistar, Tigo, ETB y EMCALI, para seguir el encuentro en vivo.

Canales 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil de TDT

Canales 132 SD/HD – 1132 HD de DIRECTV

Canales 106 SD – 109 HD – 1006 HD de Claro TV

Canales 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E de Movistar TV

Canales 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD de Tigo

Canales 10 HD – 4 HD – 42 HD de HD Multiplay

Canales 23 – 12/25 A – 7 HD de Colcable

Canales 277 SD – 252 HD de ETB

Canal 101 de EMCALI

¿Cómo escuchar Caracol Radio EN VIVO, Ecuador vs. Alemania por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Sintoniza estas frecuencias de Caracol Radio para escuchar el duelo entre Ecuador vs. Alemania por la fecha 3 del grupo E de la Copa del Mundo 2026.

Bogotá: 100.9 FM y 810 AM.

Medellín: 90.3 FM y 750 AM.

Barranquilla: 97.6 FM y 1100 AM.

Cali: 90.5 FM y 820 AM.

Bucaramanga: 99.2 FM y 880 AM.

Cartagena: 1170 AM.

Pereira: 950 AM.

Manizales: 1180 AM.

Cúcuta: 1090 AM.

Pasto: 1280 AM.

¿Cómo ver Ecuador vs. Alemania EN VIVO ONLINE por Caracol Play?

Los aficionados también podrán seguir el encuentro entre Colombia y Uzbekistán por el Mundial 2026 mediante Caracol Play (play.caracoltv.com), la plataforma oficial de streaming de Caracol Televisión disponible para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿Cómo ver GOL Caracol TV EN VIVO en el extranjero?

Los aficionados que se encuentren fuera de Colombia y quieran seguir el partido entre Ecuador vs. Alemania por GOL Caracol TV pueden acceder a la señal mediante una VPN con servidores en territorio colombiano. Esta alternativa permite visualizar contenidos que podrían estar sujetos a restricciones geográficas en algunos países.

Para ver el partido desde el extranjero, sigue estos pasos:

Contrata una VPN segura y confiable que disponga de servidores en Colombia. Descarga e instala la aplicación en tu Smart TV, computadora, tablet o teléfono móvil. Conéctate a un servidor ubicado en Colombia para obtener una dirección IP local. Ingresa al sitio web de Caracol Televisión o accede a Caracol Play para seguir la transmisión del encuentro entre Colombia y Uzbekistán.

¿Por qué utilizar una VPN para ver Ecuador vs. Alemania por GOL Caracol TV?

Algunos contenidos digitales de Caracol Televisión pueden estar sujetos a restricciones geográficas fuera de Colombia. Por ello, una VPN permite conectarse a internet mediante una dirección IP colombiana y acceder a las plataformas oficiales disponibles en el país para seguir la cobertura de La Tricolor en el Mundial 2026.

Horario, TV y dónde ver en vivo Ecuador vs. Alemania por la Copa Mundial FIFA 2026

Fecha: Jueves, 25 de junio de 2026

Jueves, 25 de junio de 2026 Partido: Ecuador vs. Alemania, por la jornada 3 del Grupo E del Mundial 2026

Ecuador vs. Alemania, por la jornada 3 del Grupo E del Mundial 2026 Hora: 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT (USA); 3:00 p.m. (COL/PER/ECU); 5:00 p.m. (ARG/URU); 9:00 p.m. (Alemania y España)

4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT (USA); 3:00 p.m. (COL/PER/ECU); 5:00 p.m. (ARG/URU); 9:00 p.m. (Alemania y España) TV: DIRECTV Sports (DSports)

DIRECTV Sports (DSports) Streaming: DGO

DGO Sede: MetLife Stadium

MetLife Stadium Ciudad: Nueva York

Nueva York País: Estados Unidos

Ecuador y Alemania se enfrentan en la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 25 de junio por la Jornada 3 del Grupo E desde el MetLife Stadium de East Rutherfod, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Teleamazonas (Canal 5), GOL Caracol, Canal RCN, Win Sports, Caracol Play, Deportes RCN, DGO, ESPN, DAZN Mundial, Canal 5 de Televisa, TV Azteca 7, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports y FS1. (VIDEO DE TRIBUNA ELÉCTRICA EN X DE @TribunaElec)