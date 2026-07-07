¡Suiza sufrió, resistió y dio el golpe! Con el penal de Rubén Vargas eliminó a Colombia y enfrentará a Argentina

Suiza se convirtió en el último clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 4-3 a Colombia en la definición por penales, luego de un intenso empate sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y el tiempo suplementario en el BC Place de Vancouver, Canadá.
El encuentro fue muy disputado de principio a fin. Tanto los suizos como los colombianos buscaron romper el cero, pero la solidez defensiva y las intervenciones de Gregor Kobel y Camilo Vargas evitaron que el marcador se moviera, obligando a definir al último clasificado desde el punto penal.
En la tanda, Granit Xhaka y Zeki Amdouni marcaron para Suiza, mientras que Juan Fernando Quintero y Jaminton Campaz anotaron para Colombia. Sin embargo, los errores de Davinson Sánchez y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández terminaron siendo determinantes para el desenlace del compromiso.
Con la clasificación en sus pies, Rubén Vargas no falló. El atacante suizo ejecutó con sangre fría el penal definitivo para sellar el 4-3 en la serie y desatar la celebración del conjunto helvético, que se metió entre los ocho mejores del torneo.
Ahora, Suiza tendrá un reto de máxima exigencia en los cuartos de final del Mundial 2026, donde se medirá con la vigente campeona del mundo, Argentina, que horas antes protagonizó una épica remontada para derrotar 3-2 a Egipto y asegurar su lugar en la siguiente ronda.
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