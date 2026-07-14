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¡Les meten un baile! Gol de Pedro Porro puso el 2-0 del España vs. Francia
¡Les meten un baile! Gol de Pedro Porro puso el 2-0 del España vs. Francia
Los ‘galos’ no pueden levantarse ni acoplarse a la rapidez con la que la ‘furia roja’ los está atacando en el partido. Una jugada iniciada por el propio Porro, armando una pared con Dani Olmo que le devolvió el balón, fue suficiente para marcar el 2-0 desde dentro del área.
España le da un auténtico concierto de fútbol a Francia y pone un pie en la gran final del Mundial 2026. Los ‘galos’ no encuentran respuestas ante la velocidad y precisión de la ‘Furia Roja’, que asestó un golpe letal para decretar el 2-0 provisional. La obra de arte nació de la propia inventiva de Pedro Porro, quien proyectándose al ataque construyó una pared limpia y milimétrica con Dani Olmo. El volante leyó el espacio a la perfección y le devolvió el balón con una asistencia quirúrgica; con una determinación feroz, el lateral derecho del Tottenham pisó el área grande y sacó un zapatazo potente e inapelable que batió por completo al portero francés, consolidando la superioridad ibérica en esta semifinal decisiva.
¡¡PARA ACERCARSE MÁS A LA FINAL!! PEDRO PORRO ARMÓ UNA PARED CON DANI OLMO Y MARCÓ UN GOLAZO PARA EL 2-0 DE ESPAÑA VS. FRANCIA.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.