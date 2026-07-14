¡Les meten un baile! Gol de Pedro Porro puso el 2-0 del España vs. Francia. (Foto: Getty Images)
¡Les meten un baile! Gol de Pedro Porro puso el 2-0 del España vs. Francia. (Foto: Getty Images)

le da un auténtico concierto de fútbol a Francia y pone un pie en la gran final del . Los ‘galos’ no encuentran respuestas ante la velocidad y precisión de la ‘Furia Roja’, que asestó un golpe letal para decretar el 2-0 provisional. La obra de arte nació de la propia inventiva de Pedro Porro, quien proyectándose al ataque construyó una pared limpia y milimétrica con . El volante leyó el espacio a la perfección y le devolvió el balón con una asistencia quirúrgica; con una determinación feroz, el lateral derecho del Tottenham pisó el área grande y sacó un zapatazo potente e inapelable que batió por completo al portero francés, consolidando la superioridad ibérica en esta semifinal decisiva.


SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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