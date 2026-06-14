Gol de Keito Nakamura pone el 1-1 del Japón vs. Países Bajos. (Video: DSports)
Gol de Keito Nakamura pone el 1-1 del Japón vs. Países Bajos. (Video: DSports)

¡Golazo de los ‘Samuráis Azules’ en Dallas! firmó el 1-1 definitivo ante por la fecha 1 del Grupo F del Mundial 2026, gracias a una gran aparición de Keito Nakamura a los 57 minutos. El conjunto de Hajime Moriyasu venía de menos a más en el encuentro y encontró el premio a su constancia cuando Takefusa Kubo asistió entrelíneas al atacante nipón; Nakamura sacó un violento remate de pierna derecha desde fuera del área grande que sufrió un ligero desvío en el camino, dejando sin opciones al arquero Bart Verbruggen y abriendo el partido para un cierre de infarto en los treinta minutos finales.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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