Desde el Estadio Boston, este lunes 29 de junio se llevará a cabo el partido entre vs EN VIVO y EN DIRECTO, por el , correspondiente a los dieciseisavos de final. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 15:30 horas; en México comenzará a las 14:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 17:30 a.m. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Paraguay por Unicanal, GEN TV (Canal 12) y Trece (Canal 13). Ojo, Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Alemania vs. Paraguay por los dieciseisavos del Mundial 2026. (Video: @dfb_team)
Alemania vs. Paraguay por los dieciseisavos del Mundial 2026. (Video: @dfb_team)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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