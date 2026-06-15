Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Apareció la garra! Gol de Maximiliano Araújo puso el 1-1 de Uruguay vs Arabia Saudita
¡Apareció la garra! Gol de Maximiliano Araújo puso el 1-1 de Uruguay vs Arabia Saudita
Tras los constantes intentos de los ‘charrúas’, y luego de que los árabes simplemente esperaran en su área, un disparo complicó al portero Alowais que dejó un bote que le permitió a Araújo sacar un disparo al primer palo y marcar el empate.
Gol de Maximiliano Araújo puso el 1-1 de Uruguay vs Arabia Saudita. (Video: DSports)
Uruguay rescató un punto muy trabajado en su estreno en el Mundial 2026 tras igualar 1-1 frente a Arabia Saudita por el Grupo H. Tras un primer tiempo sumamente parejo y con pocas luces, la segunda mitad obligó a mover la pizarra a Marcelo Bielsa porque llegaban ya en desventaja tras el gol de Abdulelah Al-Amri. Cuando la desesperación empezaba a jugar en contra, la paridad llegó sobre los 80 minutos: un nuevo cabezazo de Viñas provocó una gran respuesta del arquero saudí, pero el rebote quedó vivo para que Maximiliano Araújo fusilara de zurda en el contrarremate, sellando el empate definitivo en Miami.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.