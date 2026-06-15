Gol de Maximiliano Araújo puso el 1-1 de Uruguay vs Arabia Saudita. (Video: DSports)
Gol de Maximiliano Araújo puso el 1-1 de Uruguay vs Arabia Saudita. (Video: DSports)

rescató un punto muy trabajado en su estreno en el Mundial 2026 tras igualar 1-1 frente a por el Grupo H. Tras un primer tiempo sumamente parejo y con pocas luces, la segunda mitad obligó a mover la pizarra a Marcelo Bielsa porque llegaban ya en desventaja tras el gol de . Cuando la desesperación empezaba a jugar en contra, la paridad llegó sobre los 80 minutos: un nuevo cabezazo de Viñas provocó una gran respuesta del arquero saudí, pero el rebote quedó vivo para que Maximiliano Araújo fusilara de zurda en el contrarremate, sellando el empate definitivo en Miami.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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