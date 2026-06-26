Paraguay cumplió su objetivo de superar la fase de grupos del Mundial 2026, tras un debut preocupante ante Estados Unidos. La albirroja empató sin goles el último jueves 25 de junio frente a Australia, y le alcanza para ser uno de los mejores terceros de la primera ronda del torneo. De esta manera, se medirá ante uno de los líderes de grupo, generando un clima de negatividad en la opinión pública, sobre todo de su país.

Esto no fue tomado a bien por el entrenador Gustavo Alfaro, quien alzó la voz y se dirigió a los críticos más feroces del combinado nacional sudamericano, los mismo que ya lo daban por eliminado, tras perder en su primer partido de la serie. Sin pelos en la lengua, aseguró que no hay imposibles en el fútbol y que en la interna nadie piensa en volver a Asunción en los próximos días.

“De la misma manera que era difícil clasificar, va a ser difícil eliminar a un cabeza de serie. ¿Imposible? No, no existen los imposibles. Entonces, tranquilamente uno va a jugar. Como yo se lo decía a los muchachos: ‘De ahora cuando salgamos de acá, si clasificamos, todo el mundo va a decir que ya estamos muertos’. Entonces, va a decir que ya estamos, ya estamos de regalo, que para qué vamos a jugar esto. Le digo: ‘¿La verdad? ¿Qué quieren? ¿Que nos volvamos a Asunción antes de tiempo?’“, declaró el estratega argentino.

Por otro lado, dejó en claro que, pese a que el empate ante la selección de Oceanía le sirvió para avanzar a la ronda de dieciseisavos de final, no fue el primer objetivo, antes de ingresar al campo del Levi’s Stadium de San Francisco en Estados Unidos.

“No es el resultado que queríamos, estamos en la siguiente fase y por lo menos podemos seguir en la copa del mundo. Lo importante es que seguimos avanzando. Nosotros vamos a pelear con los argumentos que tengamos, como tengamos, como podamos, vamos a pelear”, apuntó Alfaro en conferencia de prensa.

Gustavo Alfaro junto a la plana mayor de la APF. (Foto: Selección de Paraguay)

En esa línea, se refirió a lo que involucra una competición de este nivel, con las mejores selecciones del planeta en competencia. “Estas son cosas que hay que parirlas, hay que sentirlas, hay que vivirlas, hay que experimentarlas y hay que atravesarlas para, en definitiva, después darle para adelante”, dijo.

Paraguay debutó con derrota de 4-1 ante Estados Unidos; luego venció 1-0 a Turquía en vibrante encuentro en el que le tocó jugar con 10 hombres por la expulsión de Miguel Almirón; y cerró con un empate 0-0 frente a Australia.

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