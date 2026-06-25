La delegación de Atlético Grau se encontraba en el aeropuerto internacional Jorge Chávez cuando Raúl Ruidíaz fue abordado por la prensa para hablar sobre los constantes rumores que lo vinculan con un posible regreso a Universitario de Deportes. El delantero nacional no esquivó las preguntas y dejó en claro que, por el momento, está completamente enfocado en el cuadro piurano.

Y es que antes del duelo ante Universitario en el estadio Monumental, el delantero Raúl Ruidíaz volvió a referirse a los constantes rumores sobre un posible regreso al conjunto crema y dejó en claro que, por ahora, su mente está puesta únicamente en Atlético Grau.

En declaraciones a Jax Latin Media, la ‘Pulga’ aseguró sentirse feliz de regresar al Monumental, aunque esta vez como rival. “La verdad que me hace feliz poder regresar. Nos hemos preparado muy bien, así que todo depende de nosotros nada más”, señaló.

Sobre las especulaciones que lo vinculan nuevamente con Universitario de Deportes, el atacante negó haber sostenido conversaciones con dirigentes cremas para concretar un eventual retorno en esta temporada.

“Haber, yo quiero comentarles, yo en realidad no paro pendiente de nada. No sé si se han enterado que yo no consumo redes, no consumo nada de eso, ando enfocado en mi familia nada más y en mi trabajo. Estoy cien por ciento enfocado en mi club Atlético Grau, estoy haciendo una buena pretemporada estos días, bueno estas semanas y pensar en lo que viene nada más”, agregó.

Luego, Raúl Ruidiaz fue consultado si huno algún acercamiento para volver ahora en esta oportunidad para el torneo Clausura.

“No, no, en realidad no. No te voy a mentir. Sí me ha rebotado noticias y todo eso, pero hasta ahí nada más. Como te digo, lo recalco, yo tengo contrato con Atlético Grau. Estoy muy feliz en la ciudad, mi familia también está muy contenta, amamos la ciudad. Entonces solo estoy pensando en lo que es Atlético Grau”, afirmó.

“No te voy a mentir, te diría lo mismo y te voy a ser muy honesto y sincero. No ando pensando en eso. Te recalco, solo estoy pensando en trabajar en mi club, no te miento se siente bonito, claro todo el mundo sabe que yo salí de Universitario de Deportes desde muy joven, cuando tenía 9 años, pude hacerme un jugador profesional gracias a Universitario, tuve una linda carrera en la U que me abrió las puertas y todo lo que soy es gracias a la U. Se siente bonito poder pensar, pero hasta ahí nada más. Ahora, repito, regresó y tengo cuatro años más de contrato y estoy feliz en Piura”, manifestó.

Sobre las declaraciones que manifestó Antonio García Pye, director deportivo de Universitarrio de Deportes que dijo abiertamente que le gustaría contar con los servicios de Raúl Ruidíaz, el atacante de Atlético Grau dijo: “La verdad que ando más perdido de todo eso. Ya alguna vez me asesinaron por algo que no tuve nada que ver, como te digo, ando súper pérdido en lo que mencionan, en lo que dicen, en lo que se hablan, te mentiría si he escuchado”.

Pese a descartar cualquier acercamiento con la ‘U’, el delantero reiteró el enorme cariño que siente por el club de Ate, institución donde se formó y con la que conquistó el título nacional en 2009.

“Jamás le faltaría el respeto a Universitario. Nunca me sacaré esa camiseta, pero hoy estoy muy feliz en Piura y solo pienso en esforzarme para darle muchas alegrías a Atlético Grau. Más adelante pueden pasar muchas cosas”, concluyó.

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