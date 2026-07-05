Erling Haaland volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más temidos del planeta. Con un doblete decisivo, lideró la histórica victoria de Noruega por 2-1 sobre Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 y, además de clasificar a su selección a los cuartos de final, alcanzó a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la cima de la tabla de goleadores del torneo, con siete tantos.

El atacante del Manchester City apareció cuando más lo necesitaba su equipo. Después de un partido muy disputado en el MetLife Stadium, rompió el equilibrio con un potente cabezazo a los 79 minutos y sentenció el encuentro a los 90′ con un zurdazo cruzado que dejó sin opciones al arquero brasileño.

Gracias a esa actuación, Haaland llegó a siete anotaciones en la Copa del Mundo e igualó el registro de Messi y Mbappé, quienes también encabezan la clasificación de máximos artilleros. La pelea por la Bota de Oro promete mantenerse abierta durante la recta final del campeonato.

Tras el encuentro, el goleador noruego explicó con naturalidad la fórmula de su éxito frente al arco rival. “Si tengo una o dos oportunidades, normalmente terminan en gol. No sé cómo lo hago, pero así es”, comentó con una sonrisa, reflejando la confianza que atraviesa en este Mundial.

La clasificación también tiene un valor histórico para Noruega. El conjunto europeo volvió a disputar una Copa del Mundo tras una ausencia de 28 años y, por primera vez, consiguió instalarse entre los ocho mejores equipos del torneo, dejando en el camino a una de las grandes favoritas al título.

Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti, sufrió un golpe difícil de asimilar. La derrota significó el final del sueño del hexacampeonato y la peor actuación de la ‘Canarinha’ en un Mundial desde Italia 1990, cuando también fue eliminada en los octavos de final.

La generación encabezada por Vinícius Júnior no encontró respuestas ante la solidez defensiva de los noruegos ni pudo frenar la contundencia de Haaland, que volvió a aparecer en el momento indicado para inclinar la balanza a favor de los europeos.

En el tiempo de descuento, Neymar descontó desde el punto de penal y puso el 2-1 definitivo. El tanto tuvo un sabor especial, pues todo apunta a que fue el último gol del histórico ’10′ con la selección brasileña en una Copa del Mundo, aunque no alcanzó para evitar la eliminación.

Con este resultado, Noruega mantiene vivo el sueño de seguir haciendo historia y ahora se prepara para disputar los cuartos de final. Su próximo rival saldrá del duelo entre México e Inglaterra, un enfrentamiento que definirá al siguiente obstáculo en el camino de los dirigidos por Ståle Solbakken.

Mientras tanto, Haaland continúa escribiendo su propia historia en el Mundial 2026. Con siete goles y un rendimiento sobresaliente, comparte el liderato de la tabla de goleadores junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé, consolidándose como uno de los principales candidatos a terminar el torneo como máximo artillero.

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