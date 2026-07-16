El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó este jueves que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 frente a España. El mandatario aseguró que seguirá el encuentro desde la residencia presidencial de Olivos, tal como lo hizo durante toda la Copa del Mundo, porque considera que forma parte de su “cábala”.

En declaraciones a Radio El Observador, Milei fue consultado sobre la posibilidad de asistir al partido decisivo del domingo en el MetLife Stadium. Sin rodeos, respondió que permanecerá en Buenos Aires para mantener el ritual que, según él, le ha dado buena suerte a la selección argentina.

“Voy a seguir mirando los partidos desde Olivos, como el primer día”, afirmó el jefe de Estado. Al preguntarle si esa decisión obedecía a una cábala, contestó de manera contundente: “Sí”.

El mandatario también reveló otro detalle de sus supersticiones durante el Mundial. Contó que suele vestir una chaqueta de la petrolera YPF mientras observa los partidos de la Albiceleste.

Incluso recordó lo ocurrido durante el compromiso de cuartos de final ante Suiza. Según explicó, sintió mucho calor y decidió quitarse la chaqueta por unos minutos, pero cuando el rival marcó un gol volvió a ponérsela y prometió no volver a quitársela.

Mientras Milei seguirá la final desde Argentina, la representación española contará con la presencia del rey Felipe VI. El monarca asistirá al MetLife Stadium acompañado por la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, según informó la Casa Real.

Argentina alcanzó la gran final luego de derrotar 2-1 a Inglaterra en un vibrante encuentro por las semifinales. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni remontó el marcador gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos tras dos brillantes asistencias de Lionel Messi.

Con ese triunfo, la Albiceleste se instaló en su segunda final mundialista consecutiva y buscará defender el título obtenido en Qatar 2022. Además, intentará conquistar la cuarta Copa del Mundo de su historia.

Del otro lado estará una España que sueña con volver a tocar la gloria. La Roja disputará la segunda final mundialista de su historia, después de la inolvidable conquista lograda en Sudáfrica 2010.

El esperado choque entre Argentina y España se disputará este domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, donde dos campeones del mundo buscarán escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol. Mientras millones de argentinos alentarán desde distintos rincones del planeta, Javier Milei lo hará desde Olivos, convencido de que mantener su cábala puede ayudar a la Albiceleste a alcanzar una nueva estrella.

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