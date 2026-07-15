A pocos días para el reinicio del Torneo Clausura, en Sporting Cristal tiene altas expectativas para poder cambiar la imagen que dejaron durante el primer semestre de la temporada y poco a poco ir escalando posiciones hasta colocarse como uno de los candidatos a pelear por el título nacional. En ese sentido, una de las decisiones que tomó el área deportiva fue prescindir de algunas piezas que no fueron capaces de ser determinantes en el Apertura, apurando su salida para dejar espacio para los fichajes que llegaron.

Uno de los apuntados fue Felipe Vizeu, quien llegó a mediados del 2025 como una variante ante la partida de Martín Cauteruccio, pero que no supo retribuir con goles las oportunidades que tuvo de ser titular. No obstante, si bien para nadie es un secreto que el brasileño ya no está en los planes de Roberto Mosquera y su comando técnico, su salida del club no está siendo un tema sencillo de resolver para el cuadro bajopontino.

Según informaron en el programa Modo Fútbol, Felipe Vizeu exige que se le pague lo correspondiente hasta el último día de su contrato, el cual culmina a finales del 2026. Del lado de Sporting Cristal están en la vereda opuesta, pues esperan llegar a un acuerdo para reducir el monto a pagar. Hasta el cierre de esta nota, ambas partes están muy lejos de llegar a un entendimiento.

Felipe Vizeu todavía tiene contrato con Sporting Cristal. (Foto: Getty Images)

Mientras los involucrados en este caso no lleguen a un acuerdo, esto podría volverse un problema para los celestes, pues necesitan liberar un cupo de extranjero para completar la nómina con los fichajes de Michael Hoyos y Juan Manuel Cuesta. Un club solo puede tener 7 jugadores del exterior inscritos; con Vizeu, a ‘SC’ le está sobrando un elemento, por lo que por ahora solo podría inscribir a una de sus contrataciones.

El comando técnico de Roberto Sánchez espera que esto se solucione lo más pronto posible, pues cuenta con su plantel completo para competir en buenas condiciones en el arranque del Torneo Clausura. Hay que mencionar que Hoyos y Cuesta no fueron los únicos fichajes de Sporting Cristal, pues también incorporaron a Hernán Barcos tras quedar libre de FC Cajamarca. Todo apunta a que el ‘Pirata’ será la principal referencia de área para los cerveceros.

Felipe Vizeu registra seis goles con Sporting Cristal en la temporada 2026. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de vencer por 5-4 a Bentín Tacna Heroica en tanda de penales por la Copa de la Liga, Sporting Cristal volverá a tener actividad de manera oficial esta semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el viernes 17 de julio desde las 3:15 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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