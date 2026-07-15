Cuando se confirmó el fichaje de Christian Cueva a Sport Boys, hubo mucha expectativa en el Callao porque era una contratación muy esperada por la hinchada, sobre todo pensando en el mediano plazo: quieren tener un buen plantel de cara al 2027, año en el la institución celebra su centenario. Sin embargo, los primeros pasos del volante en la ‘Misilera’ no están siendo positivos y en las últimas se confirmó qué lesión tiene luego de su debut en la Copa de la Liga.

Como sabemos, Cueva arribó a Sport Boys en condición de préstamo después de haber disputado la primera parte de la temporada en Juan Pablo II College. Su debut se dio el pasado 10 de julio, cuando arrancó de titular frente a Comerciantes FC por los octavos de final de la Copa de la Liga. No era un partido de alta intensidad, sin embargo, el mediocampista no pudo acabar ni siquiera el primer tiempo en campo.

A los 36′, Christian Cueva se tiró en el gramado del Estadio Miguel Grau y no pudo más, siendo sustituido por Oslimg Mora. Sus gestos de dolor hacían presagiar lo peor respecto a su estado físico, pues considerando que no está al 100%, cualquier malestar supone un tiempo de recuperación más lento o, en el mejor de los casos, una dosificación en los minutos que tendrá en el terreno de juego.

Así pues, este martes, a través de un comunicado emitido en sus redes sociales, Sport Boys confirmó que Cueva padece un desgarro de segundo grado en el músculo semimembranoso derecho. Si revisamos los antecedentes, este problema podría llevarlo a estar fuera de las canchas entre tres a cuatro semanas, dependiendo del tratamiento que lleve y a cómo responde su cuerpo.

Christian Cueva jugó en Juan Pablo II College durante la primera parte de la temporada 2026. (Foto: Juan Pablo II College)

Con esto, ‘Aladino’ queda descartado para el debut de los rosados en el Torneo Clausura, donde tendrán una complicada visita a Los Chankas en Andahuaylas. Carlos Desio, director técnico de la ‘Misilera’, deberá armar su plan de partido sin contar con uno de los fichajes que pidió para esta etapa de la campaña. En la interna esperan que Cueva pueda recuperarse lo antes posible para que coja ritmo de competencia.

Para colmo de males, el exjugador de Juan Pablo II College no es el único que presenta una lesión y no será tomado en cuenta por el comando técnico de Desio. Sucede que en el mismo parte médico se confirmó que Yuriel Celi padece de un esguince de segundo grado de la articulación acromioclavicular izquierda. En ese sentido, por el momento estará en evaluación mientras el departamento médico decide qué pasos seguir.

Sport Boys emitió un parte médico sobre el estado físico de Christian Cueva y Yuriel Celi. (Imagen: Sport Boys)

¿Cuándo volverá a jugar Sport Boys?

Luego de vencer por 1-0 a Comerciantes FC por la Copa de la Liga, Sport Boys volverá a tener actividad de manera oficial esta semana cuando visite a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho compromiso está programado para el domingo 19 de julio desde las 11:00 a.m. y tendrá lugar en el Estadio Los Chankas.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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