Johan Manzambi se ha convertido en una de las grandes apariciones de Suiza en el Mundial 2026, pero su presencia en los cuartos de final ante Argentina está rodeada de incertidumbre. El atacante, máximo goleador del combinado helvético en esta Copa del Mundo, no pudo estar en el duelo frente a Colombia por una lesión y ahora en su país siguen de cerca su evolución para saber si llegará a tiempo al cruce con la ‘Albiceleste’.

La baja de Manzambi se produjo en la antesala del compromiso de octavos. El futbolista del Freiburg sufrió una molestia en la última práctica de Suiza y, tras ser evaluado por el cuerpo médico, quedó descartado para enfrentar a Colombia. El problema físico se localiza en la rodilla izquierda, zona que encendió las alarmas dentro de la delegación helvética por tratarse de uno de los jugadores más determinantes del equipo.

Johan Manzambi. (Foto: Getty Images)

Aunque en un primer momento se temió una lesión de mayor gravedad, los reportes posteriores llevaron algo de tranquilidad al entorno suizo. Distintos medios europeos señalaron que el futbolista no presenta un cuadro severo y que, en principio, se trata de una contusión en la rodilla. Sin embargo, la molestia fue suficiente para impedirle jugar ante Colombia y dejar su presencia frente a Argentina sujeta a la evolución de los próximos días.

La situación fue abordada por el propio seleccionador Murat Yakin luego de la clasificación de Suiza a cuartos de final. El entrenador reconoció que el panorama no es del todo alentador para el choque con la selección argentina y dejó entrever que el tiempo juega en contra del atacante. Según explicó, todavía no hay una certeza absoluta sobre si podrá recuperarse para ese encuentro, aunque el margen es bastante corto.

Murat Yakin. (Foto: Getty Images)

“Todavía teníamos esperanzas hasta esta mañana, pero creo que una lesión así no se recupera en tan poco tiempo”, fue el mensaje que dejó Yakin, quien además remarcó que el jugador, al menos, no presenta dolor importante en la zona afectada. Esa declaración dejó claro que, a día de hoy, la presencia de Manzambi ante Argentina no está descartada al cien por ciento, pero sí aparece bastante comprometida.

La preocupación en Suiza es lógica si se tiene en cuenta el peso que ha tenido Manzambi en esta Copa del Mundo. El joven atacante ha sido una de las grandes figuras del equipo gracias a sus tres goles y dos asistencias, números que lo colocan como el futbolista más desequilibrante del conjunto helvético en el torneo. Su ausencia frente a Colombia obligó a Yakin a rearmar el ataque, y de cara al duelo con Argentina el escenario podría repetirse.

Johan Manzambi. (Foto: Getty Images)

Más allá de la incertidumbre, en el cuerpo técnico suizo no pierden del todo la esperanza. La evolución diaria del futbolista será clave para determinar si puede llegar al compromiso del fin de semana, ya sea como titular o al menos como una alternativa desde el banco. Todo dependerá de cómo responda su rodilla en las próximas horas y de si el cuerpo médico considera que está en condiciones de competir sin correr riesgos.

Por ahora, el panorama sigue abierto, aunque con un tono de cautela. Suiza ya se instaló entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026 y ahora se alista para uno de los desafíos más grandes del torneo frente a Argentina. Mientras tanto, todas las miradas están puestas en Johan Manzambi, el goleador helvético que hoy pelea contra el reloj para intentar llegar a uno de los partidos más importantes de su carrera.

¿Cuándo juegan Argentina vs. Suiza?

El partido entre Argentina vs. Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, está programado para este sábado 11 de julio desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Kansas. El vencedor de esta llave se enfrentará al ganador del cruce entre Inglaterra y Noruega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de DSports y ESPN para toda Latinoamérica, disponible en los servicios de DIRECTV (DGO) y Disney Plus Premium, respectivamente. Asimismo, en Argentina se verá por TyC Sports, Telefe y TV Pública, mientras que esta vez el duelo no será televisado por América TV (Canal 4) ni América tvGO en territorio peruano.

TE PUEDE INTERESAR