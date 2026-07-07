¡Juanfer no ocultó su dolor! “Triste por la situación” tras la eliminación de Colombia
¡Juanfer no ocultó su dolor! “Triste por la situación” tras la eliminación de Colombia

La eliminación de del dejó escenas de profunda tristeza entre sus jugadores. Luego de caer por 4-3 en la tanda de penales frente a Suiza, tras igualar sin goles durante los 90 minutos y el tiempo suplementario, Juan Fernando Quintero habló con la prensa y no pudo ocultar su decepción por despedirse del torneo.

El experimentado mediocampista atendió a los medios en la zona mixta y confesó que el plantel cafetero soñaba con avanzar a los cuartos de final para enfrentarse a Argentina, que horas antes había sellado su clasificación tras vencer a Egipto en un emocionante partido

Consultado sobre cómo abandonaba la competición, el volante respondió con evidente tristeza. “La verdad, me voy triste por la situación. Creo que ese es el sentimiento”, afirmó, reflejando el sentir de todo el plantel colombiano tras la dolorosa eliminación.

Colombia luchó durante los 120 minutos y generó ocasiones para romper el empate, pero no encontró la eficacia necesaria. Todo se definió desde los doce pasos, donde Suiza mostró mayor precisión para imponerse por 4-3 y asegurar su clasificación.

Con este resultado, el conjunto europeo avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a Argentina por un lugar entre los cuatro mejores del torneo. Mientras tanto, Colombia se despidió entre lágrimas y con la sensación de haber estado muy cerca de protagonizar uno de los cruces más atractivos de la Copa del Mundo.

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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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