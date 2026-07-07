¡Juanfer no ocultó su dolor! “Triste por la situación” tras la eliminación de Colombia

La eliminación de Colombia del Mundial 2026 dejó escenas de profunda tristeza entre sus jugadores. Luego de caer por 4-3 en la tanda de penales frente a Suiza, tras igualar sin goles durante los 90 minutos y el tiempo suplementario, Juan Fernando Quintero habló con la prensa y no pudo ocultar su decepción por despedirse del torneo.

El experimentado mediocampista atendió a los medios en la zona mixta y confesó que el plantel cafetero soñaba con avanzar a los cuartos de final para enfrentarse a Argentina, que horas antes había sellado su clasificación tras vencer a Egipto en un emocionante partido

"TRISTE POR LA SITUACIÓN." Las palabras de Juanfer tras la eliminación de Colombia en los octavos del Mundial.



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Consultado sobre cómo abandonaba la competición, el volante respondió con evidente tristeza. “La verdad, me voy triste por la situación. Creo que ese es el sentimiento”, afirmó, reflejando el sentir de todo el plantel colombiano tras la dolorosa eliminación.

Colombia luchó durante los 120 minutos y generó ocasiones para romper el empate, pero no encontró la eficacia necesaria. Todo se definió desde los doce pasos, donde Suiza mostró mayor precisión para imponerse por 4-3 y asegurar su clasificación.

Con este resultado, el conjunto europeo avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a Argentina por un lugar entre los cuatro mejores del torneo. Mientras tanto, Colombia se despidió entre lágrimas y con la sensación de haber estado muy cerca de protagonizar uno de los cruces más atractivos de la Copa del Mundo.

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