¡Se disparó su precio! Julián Álvarez elevó su valor tras el gol que salvó a Argentina en el Mundial 2026

Julián Álvarez reapareció en el momento más importante del Mundial y devolvió la confianza que Lionel Scaloni siempre depositó en él. En una Argentina que ha avanzado entre dificultades y con actuaciones sufridas, el delantero marcó el gol decisivo frente a Suiza y se convirtió en uno de los grandes protagonistas antes del esperado choque de semifinales contra Inglaterra.

Hasta los cuartos de final, el atacante del Atlético de Madrid había tenido un torneo discreto, situación que incluso coincidía con los rumores sobre su futuro en el mercado de fichajes. Sin embargo, todo cambió en la noche del sábado, cuando apareció en la prórroga para inclinar la balanza a favor de la Albiceleste.

Con el marcador igualado 1-1 y el reloj marcando el minuto 112, Álvarez recibió el balón en el borde izquierdo del área, perfiló la jugada hacia su pierna derecha y sacó un potente remate que terminó en el ángulo, dejando sin opciones al arquero suizo y desatando la celebración argentina.

Aunque Lautaro Martínez sentenció el encuentro con el 3-1 definitivo, el tanto de la ‘Araña’ quedó como el momento decisivo del partido. Su aparición permitió que compartiera el protagonismo con Lionel Messi, quien esta vez no pudo marcar pese a seguir siendo la principal referencia ofensiva del equipo.

El capitán argentino, de 39 años, terminó el compromiso sin celebrar un gol por primera vez en el torneo. Aun así, sus ocho conquistas continúan representando casi la mitad de los 17 tantos que ha convertido la vigente campeona del mundo en esta Copa.

Pese a que Messi concentraba gran parte de la producción ofensiva del equipo, Lionel Scaloni nunca perdió la confianza en sus delanteros. El entrenador defendió constantemente tanto a Julián Álvarez como a Lautaro Martínez, convencido de que tarde o temprano terminarían respondiendo.

“Cuando me decían que el 70 u 80 por ciento de los goles los había hecho Leo y que Lautaro y Julián no habían marcado, yo decía que no me preocupaba porque habían tenido situaciones. Hoy que hicieron gol me preocupa aún menos, me pone contento”, dijo el seleccionador en la rueda de prensa en Kansas City.

La actuación del atacante significó una recompensa a la confianza que Scaloni le ha brindado desde el Mundial de Catar 2022. Tras superar una lesión de tobillo que lo mantuvo un mes fuera de las canchas, comenzó esta edición como suplente y apenas tuvo participación en la fase de grupos.

Cuando llegaron los partidos de eliminación directa, el técnico decidió apostar por él como titular frente a Cabo Verde, relegando a Lautaro Martínez. Contra Suiza volvió a sostenerlo en el campo pese a que no había rematado al arco, una decisión que terminó siendo determinante con el gol de la clasificación.

Gracias a esa conquista, Álvarez logró instalarse entre los delanteros más destacados del torneo, donde hasta entonces había quedado por detrás de figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane.

“No me siento el peor cuando las cosas no salen bien, y hoy que hago el gol tampoco me siento el mejor de todos. Sigo siendo Julián, intentando dar el máximo y ayudar al equipo”, dijo después el delantero.

Con apenas 26 años, el atacante alcanzó los cuatro goles en fases de eliminación directa de los Mundiales, igualando el registro de Diego Maradona y quedando únicamente por detrás de los siete que acumula Lionel Messi.

Fuera del terreno de juego, el nombre de Julián Álvarez también ha ocupado un lugar importante en las noticias por el mercado de transferencias. Durante la fase de grupos manifestó públicamente su intención de dejar el Atlético de Madrid después de dos temporadas sin conquistar títulos.

Días antes, el conjunto rojiblanco había rechazado una oferta cercana a los 150 millones de euros presentada por el Real Madrid. Más adelante, el club madrileño reiteró que no tiene intención de vender a su delantero e incluso anunció acciones legales contra el Barcelona, equipo que también busca incorporarlo como reemplazante de Robert Lewandowski.

Su rendimiento discreto durante gran parte del Mundial redujo la intensidad de las especulaciones, pero el gol frente a Suiza volvió a colocarlo en el centro de la escena. A ello se sumaron versiones que apuntan a un supuesto interés del Arsenal por aprovechar la disputa entre los gigantes españoles para intentar fichar al atacante argentino.

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