En los últimos días, el nombre de Erick Noriega volvió a instalarse en el mercado de fichajes. Diversas versiones señalaron que el peruano atravesaba un momento complicado en Gremio e, incluso, que el club brasileño evaluaba una posible venta durante la actual ventana de transferencias. Los rumores se multiplicaron en redes sociales y algunos medios.

Sin embargo, tras conocer estas versiones, este Diario se contactó con el entorno del futbolista para conocer de primera mano cuál es su verdadera situación. La respuesta fue clara: hasta el momento no existe ninguna propuesta concreta por el mediocampista nacional.

Desde el círculo cercano de Noriega explicaron que, como sucede en cada mercado de pases, todos los futbolistas están expuestos a sondeos y consultas, especialmente aquellos que destacan en una liga tan competitiva como el Brasileirao. No obstante, remarcaron que una cosa son los rumores y otra muy distinta una oferta formal.

“Todos los jugadores siempre están en vitrina en las ventanas de transferencias”, manifestaron desde el entorno de Erick Noriega a Depor.

Asimismo, precisaron que Erick mantiene contrato vigente con Gremio y que su vínculo se extiende hasta el 2028, por lo que cualquier escenario dependerá de una negociación que, por ahora, ni siquiera ha comenzado.

“No hay por ahora ninguna propuesta concreta para Erick. Él tiene contrato con Gremio hasta el 2028″, agregaron desde el entorno de Erick Noriega.

Lejos de cualquier incertidumbre, el entorno del jugador aseguró que Noriega se encuentra “muy tranquilo” y completamente enfocado en su presente deportivo. El peruano continúa entrenando con normalidad y con la misma intensidad de siempre, a la espera de seguir siendo considerado por el comando técnico.

Ese respaldo también se refleja en el terreno de juego. Noriega ha sido uno de los futbolistas con mayor cantidad de minutos disputados en Gremio durante el último año, consolidándose como una pieza importante dentro del plantel.

Su polifuncionalidad también juega a su favor. Puede desempeñarse como volante de contención o como defensor central, dos posiciones en las que ha respondido cuando el equipo lo ha necesitado y que le han permitido mantenerse como una alternativa constante.

A ello se suma otro aspecto relevante: Noriega es uno de los pocos futbolistas convocados de manera habitual a su selección que integran actualmente el plantel de Gremio, una condición que incrementa su valor deportivo y de mercado.

En ese contexto, si bien el mercado de pases suele generar especulaciones alrededor de jugadores con proyección internacional, hoy no existe una negociación avanzada ni una oferta concreta por el peruano, según pudo conocer este Diario a través de su entorno.

Por ahora, el presente de Erick Noriega sigue estando en Porto Alegre. El volante peruano mantiene la tranquilidad, continúa trabajando con normalidad y permanece enfocado en ganarse un lugar, ya sea como mediocampista o defensor central, mientras espera nuevos desafíos con la camiseta de Gremio.

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