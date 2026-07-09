El delantero francés Kylian Mbappé afirmó este jueves que la selección de Francia todavía debe superar varios desafíos en el Mundial, luego de imponerse 2-0 ante Marruecos en los cuartos de final. El atacante señaló que el equipo mantiene la concentración y que no puede confiarse pese a haber conseguido el pase a las semifinales.

Tras la clasificación, el capitán de los Bleus destacó que el objetivo del equipo sigue siendo avanzar hasta las últimas instancias del torneo. Mbappé considera que la competencia se vuelve cada vez más exigente y que Francia deberá mostrar su mejor versión para continuar en la lucha por el título.

“Estamos en semifinales. Todavía queda un largo camino y somos conscientes de que lo que nos espera es aún más duro que lo que hemos pasado, pero estamos preparados. Estamos preparados para afrontarlo todo y ver el partido de mañana para saber contra quién vamos a jugar (en semifinales)”, dijo Mbappé en declaraciones al canal M6.

El capitán de los Bleus resaltó que la victoria frente al conjunto marroquí no debe generar relajación, ya que la exigencia aumentará en la siguiente fase del torneo. Además, explicó que su sustitución en el minuto 77 estuvo relacionada con un golpe recibido en el tobillo durante el encuentro.

“Estoy bien, recibí un golpe, pero estoy bien. Creo que en ese momento JP (Jean-Philippe Mateta) estaba más preparado que yo para jugar los últimos quince minutos, así que yo salgo y él entra. Ha entrado muy bien, incluso podría haber marcado, así que es muy positivo”.

Mbappé fue visto posteriormente con una bolsa de hielo en el tobillo, aunque aseguró que la molestia no afecta el objetivo de Francia. El atacante indicó que la selección mantiene firme su deseo de llegar hasta el final y que solo existe una situación en la que podrían permitirse bajar la intensidad.

“No sé si es una misión, creo que es el término más fácil de usar. Creo que nosotros somos conscientes de que solo hay una manera de relajarse, y es ganar. Mientras no lo hayamos hecho, no veo por qué habría que relajarse”.

El futbolista francés también habló sobre la eliminación de Marruecos y la salida del torneo de su amigo Achraf Hakimi, con quien coincidió durante su etapa en el Paris Saint-Germain. Mbappé reconoció la cercanía que existe entre ambos, aunque destacó que durante un partido de esta importancia los objetivos deportivos están por encima de cualquier vínculo personal.

“Estoy aquí para ganar y él también estaba aquí para ganar (...) Es un amigo muy cercano para mí, pero aquí no hay sentimientos”, puntualizó.

Francia continúa en la pelea por el título mundial y Mbappé dejó claro que el grupo mantiene la mentalidad competitiva para afrontar la próxima instancia. El atacante considera que cada partido restante tendrá un nivel de dificultad mayor, por lo que el equipo deberá mantener la máxima concentración.

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